Eski yarışmacının ikizi Survivor 2019'da

Survivor 2019 Türkiye-Yunanistan'da Türkiye adayları belli oldu. Acun Ilıcalı eski Survivor yarışmacısı Sema Aydemir'in ikizi Seda Ocak'ın Survivor'a katılacak ikinci yarışmacı olduğu açıkladı. Ilıcalı daha önce yarışmaya Hakan Kanık katılacağını duyurmuştu.

ntv.com.tr'de yer alan habere göre, Survivor 2019'ün resmi olarak açıklanan ikinci yarışmacısı Seda Ocak oldu. Bursalı olan Seda Ocak, 34 yaşında eski milli atlet. Atletizm antrenörlüğü yapıyor. Parkurda kendisine çok güvenen Seda, “Korkum yok, hırsıma güveniyorum" sloganı ile dikkat çekiyor.

İlk yarışmacı Hakan Kanık olmuştu

Survivor 2019 ilk yarışmacısı ise Hakan Kanık olmuştu. Acun Ilıcalı, "Survivor Türkiye Yunanistan ilk yarışmacısı belli oldu. MasterChef Türkiye’den tanıdığınız Hakan Kanık.. Kendisine başarılar diliyorum" sözleriyle duyurmuştu.

Hakan Kanık, 19 yaşında İstanbul'dan yarışmaya katılıyor. Aşçılık yapıyor.