Eski Yargıtay savcısı istifa eden AKP Tanıtım ve Medya Başkan Yardımcısı Ayvalı için "Hakkımı helal etmiyorum"dedi

Eski Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Mehmet Ruşen Gültekin, açıklamalarının ardından AKP Tanıtım ve Medya Başkan Yardımcılığı görevinden istifa eden Emre Cemil Ayvalı için “Hakkımı helal etmiyorum” dedi.

CNNTürk’te Tarafsız Bölge programında Emre Cemil Ayvalı “Bir tarafta darbeci Kemalist gelenek vardı, bir tarafta FETÖ vardı ve bunları birbirine kırdırmak suretiyle yol almak mecburiyetinde kaldık” sözlerinin ardından istifa etti.

Ayvalı’nın gündeme oturan bu sözleriyle ilgili eski Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Mehmet Ruşen Gültekin, Twitter hesabından “Emre Ayvalı’ya hakkımı helal etmiyorum.Hakkımı yediler çünkü. Ben ve benim gibi etki edemedikleri, kendilerinden görmedikleri yargıç ve savcıları sebepsiz yere sürdüler. İftira attılar. Bizi FETÖ’ye kırdırdılar. Sırf adaletli karar verdiğimiz için mağdur edildik. Darbe, vesayet hikaye” diye yazdı.

3 yıl önce Yargıtay savcılığından sürgün edildiğini hatırlatan Gültekin, “Beni fişleyenler hakkında şikayet dilekçesi verdim. Daha bir ilerleme yok. FETÖ mücadelesi böyle mi yapılıyor? Ülke de adaletsizlik herkes için kol geziyor. Ben herkesin hakkını alabildiği bir yargı istiyorum. Çok bu bize?” dedi.

Ne olmuştu?

AKP Tanıtım ve Medya Başkan Yardımcısı Emre Cemil Ayvalı’nın, CNNTürk’te “İktidara geldiğimde sanki kendi kadrolarım vardı da çok muktedirdim de böyle bir fanteziye mi girdim? Hayır. Bir tarafta darbeci Kemalist gelenek vardı, bir tarafta FETÖ vardı ve bunları birbirine kırdırmak suretiyle yol almak mecburiyetinde kaldık” demişti.