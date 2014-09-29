Eski Yargıtay Başkanı Sami Selçuk: Sulh Ceza Hâkimlikleri Yassıada gibi

Eski Yargıtay Başkanı Sami Selçuk, 17-25 Aralık yolsuzluk soruşturmalarından sonra kurulan sulh ceza hâkimliklerini 27 Mayıs darbecilerinin kurduğu Yassıada Mahkemesi’ne benzetti. Selçuk, “İktidar kendisine de ülkeye de zarar veriyor.” dedi.

Haftalık Aksiyon Dergisi’ne konuşan eski Yargıtay Başkanı Sami Selçuk, AKP’nin Kopenhag Kriterleri, AİHS ve Anayasa’yı çiğnediğini belirtti.

Zaman'dan İdris Gürsoy'un haberine göre, atamaları yargı bağımsızlığının güvencesi olan Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) açısından üzüntü ve kaygıyla karşıladığını aktaran Yargıtay Onursal Başkanı, “Soruşturmada bulunanların kara kışta atanması ‘devlet insan içindir’ ilkesinin kaale alınmadığını, ‘insan devlet içindir’ anlayışının benimsendiğini gösteriyor.” dedi. Ardından yapılan değişikliklerle Kopenhag Kriterleri, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi (AİHS) ve Anayasa’nın çiğnendiğini ifade etti: “Kişileri kurtarma amacıyla ‘yok yasa, yap yasa’ ilkel anlayışıyla hukukî düzenlemeler yapılmaktadır. Çoğunluk iktidarı önce otoriter devlete, sonra faşist devlete evrilme riski taşır. Bundan herkes gibi ben de tedirginim.” Selçuk, en ağır eleştiriyi yolsuzlukların üzerine giden emniyetçilerin yargılanması için kurulan sulh ceza hâkimliklerine getirdi. Bunları 27 Mayıs darbecilerinin kurduğu Yassıada Mahkemesi’ne benzeten Selçuk şöyle devam etti: “Çünkü suç sonrası oluşturulan mahkeme, doğal yargıç ilkesine aykırıdır. Yassıada’da kurulan Yüksek Adalet Divanı adlı mahkeme de tam anlamı ile doğal yargıç ilkesine tersti.”

Eski Yargıtay Başkanı Selçuk, “İktidar yargıyı tamamen kontrol altına alırsa ne olur?” sorusuna şu cevabı verdi: “İktidar kendisine de zarar veriyor, Türkiye’ye de zarar veriyor, yıkım bu. Çok yazık. Hiç geçmişten ders almıyoruz. Ancak bu hukuksuzlukların sonuna kadar böyle gitmeyeceğini, bir yerde patlama olacağını ve duracağını kaydetti. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 9 aydır sürdürdüğü ‘paralel yapı’ söylemini korkutucu bulduğunu belirten Sami Selçuk, söz konusu iddianın yargı önünde kanıtlanmadığı sürece bir safsata olarak kalmaya mahkûm olduğunu vurguladı. AKP içindeki hukukçuların bu iddialara sessiz kalmasını da anlayamadığını ifade etti: “AKP içinde çok iyi güvendiğim hukukçular var. Bir tanesi ‘Ne yapıyorsunuz? Bu yaptığınız yanlış’ demiyor. Buna benim aklım ermiyor.” Selçuk, HSYK seçimleri öncesinde bazı savcıların Adalet Bakanı önünde ‘el pençe divan’ şeklinde ayağa kalkmasına da çok üzüldüğünü anlattı. Yargının bu tür fotoğraflarla küçük düşürülmesini uygun bulmadığını söyledi: “Savcılar da bağımsızdır. Herkes, özellikle de siyasetçi bu konuda çok duyarlı olmalı. Eğer bu resim bir Avrupa Birliği ülkesinde yayımlansaydı kamuoyu demokrasisi hemen harekete geçer, yer yerinden oynardı.”