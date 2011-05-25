-ESKİ YALOVA VALİSİ MERKEZE ALINDI ANKARA (A.A) - 25.05.2011 -Milletvekili Genel Seçimine katılmak üzere görevinden ayrılan eski Yalova Valisi Yusuf Erbay merkez valiliğine getirildi. Başbakanlık ve bazı bakanlıklardaki çeşitli unvan ve görevlere atama yapıldı. Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararlarına göre, Başbakanlık Müşavirliğine Yusuf Yerkel atandı. Adalet Bakanlığı Müsteşar Yardımcılığına Türkiye Adalet Akademisi Başkan Yardımcısı Hasan Dudaklı, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdür Yardımcılığına Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Rasim İsa Bilgen getirildi. Askeri Yüksek İdare Mahkemesi 2. Daire Başkanlığından Hakim Albay Hacı Hasan Mutlu, Askeri Yüksek İdare Mahkemesi Başsavcılığına, Askeri Yüksek İdare Mahkemesi Üyeliğinden Hakim Albay Coşkun Güngör, Askeri Yüksek İdare Mahkemesi 2. Daire Başkanlığına atandı. İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdür Yardımcılığına İller İdaresi Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Sabri Başköy, Teftiş Kurulu Başkanlığına Mülkiye Başmüfettişi Sadık Altınkaynak getirildi. Çevre ve Orman Bakanlığı Müşavirliğine Mehmet Karaoğlan, Çevre Yönetimi Genel Müdür Yardımcılığına Muhammet Özgür atandı. Milletvekili Genel Seçimine katılmak üzere görevinden ayrılan eski Yalova Valisi Yusuf Erbay merkez valiliğine getirildi. Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulunda boş bulunan üyeliklere Prof. Dr. Ramazan Altıntaş, Prof. Dr. Ahmet Yaman, Dr. Mehmet Canbulat atandı. Diyarbakır Vakıflar Bölge Müdürlüğüne Bitlis Vakıflar Bölge Müdürü Metin Evsen, Bitlis Vakıflar Bölge Müdürlüğüne Sivas Vakıflar Bölge Müdürü Yakup Yıldırım, Sivas Vakıflar Bölge Müdürlüğüne Kayseri Vakıflar Bölge Müdürü Ali Veral, Kayseri Vakıflar Bölge Müdürlüğüne Konya Vakıflar Bölge Müdürü İbrahim Genç, Konya Vakıflar Bölge Müdürlüğüne Tokat Vakıflar Bölge Müdürü İsmail Aktaş, Tokat Vakıflar Bölge Müdürlüğüne Kastamonu Vakıflar Bölge Müdürü Yavuz Yücebıyık Kastamonu Vakıflar Bölge Müdürlüğüne Malatya Vakıflar Bölge Müdürü Aliseydi Akduman, Malatya Vakıflar Bölge Müdürlüğüne Diyarbakır Vakıflar Bölge Müdürü Yakup Aktürk getirildi. Samsun Vakıflar Bölge Müdürü Muhsin Öztürk, başka bir göreve atanmak üzere görevinden alındı. Samsun Vakıflar Bölge Müdürlüğüne Hüseyin Cehri atandı. Vakıflar Meclisi Üyeliklerine Aydın Seçkin ve Arif Dülger getirildi.