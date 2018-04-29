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BBC Türkçe

Eski yakın adamı Netanyahu aleyhinde ifade verecek

İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'nun eski özel kalemi Ari Harrow'un, polisin Netanyahu hakkında yürüttüğü iki yolsuzluk soruşturmasında başbakana karşı ifade vereceği belirtildi.

29 Nisan 2018 20:30

İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'nun eski özel kalemi Ari Harrow'un, polisin Netanyahu hakkında yürüttüğü iki yolsuzluk soruşturmasında başbakana karşı ifade vereceği belirtildi.

Bir dönem Benyamin Netanyahu'nun Özel Kalemi görevini yürüten Ari Harow, kendisinin karşı karşıya olduğu yolsuzluk soruşturmasındaki ceza pazarlığı uyarınca, savcılık adına tanıklık yapacağı ifade edildi.

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Netanyahu, söz konusu soruşturmalarda üç kez polis tarafından sorgulanmıştı.

Dördüncü başbakanlığını yapan Netanyahu, iddiaları reddediyor.

Soruşturmalardan biri, Netanyahu ve aliesinin zengin bir işadamından aldığı iddia edilen hediyelerle ilgili.

Diğeri de Netanyahu'nun, ülkenin en çok satan gazetelerinden birinde lehinde yayın yapılması karşılığında, rakip bir gazetenin tirajını kısıtlamayı önerdiğ iddiaları konusunda.

Reuters Haber Ajansı, Harow'un Netanyahu aleyhinde ifade verme karşılığında, yolsuzluk ve güveni kötüye kullanma suçlamalarıni kabul ettiğini bildirdi.

Netanyahu, soruşturmaları birçok kez "siyasi rakiplerinin yürüttüğü bir cadı avı" diye tanımladı.

Netanyahu'nun Facebook sayfasında paylaşılan mesajda "Başbakana karşı yapılan temelsiz suçlamaları tamamen reddediyoruz. Hükümeti değiştirmek için bbir kapmanya yürütülüyor ama başarısızlığa mahkum. Bunun basit bir nedeni var: Hiçbirşey olmadı çünkü hiçbir şey yoktu" denildi.

Likud Amerikan Dostları'nın eski Başkanı olan Harow, 2009-10, ve 2013-15 dönemlerinde Başbakan Netanyahu'nun Özel Kalem Müdürlüğü görevini yaptı.

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