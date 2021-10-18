Eski Washington Büyükelçisi Namık Tan: Suriye'de bataklığa nasıl saplandık, nasıl çıkabiliriz?

Eski Washington Büyükelçisi Namık Tan, TSK'nın yeni bir sınır ötesi harekât işardeti verdiğini ve Suriye'de derinleşen krizin Türkiye için maliyetinin her geçen gün arttığını belirterek, "Sorunun çözümü konusunda ise ufukta bir ümit ışığı gözükmüyor. Bundan birkaç yıl önce okuduğum bir BM raporunda, Suriye’nin, iç savaş öncesindeki fert başına milli gelir seviyesine ulaşabilmesi için, ülkede yeniden barış sağlanmasından itibaren 30 yıl geçmesi gerektiği belirtiliyordu. Rapordaki somut verilere dayanan bu değerlendirme beni çok üzmüş ve ürkütmüştü. Zira, veriler Suriye meselesinin yükünü çok uzun yıllar sırtımızda taşıyacağımızı ortaya koyuyordu. Bugün içinde bulunduğumuz durum, ne yazık ki raporda yazılanlardan da endişe verici bir geleceğe ilişkin emareler barındırıyor." diye yazdı.

Namık Tan, yetkinreport.com sitesinde "Suriye’de Bataklığa Nasıl Saplandık, Nasıl Çıkabiliriz?" başlıklı yazısında, Türkiye'nin kendi halkı ve yurt dışındaki muhatapları nezdinde güven oluşturamadığı taktirde içinde bulunduğu durumdan kurtulmasının zor olduğuna işaret ederek "Türkiye’nin, bir an önce, halkının refah ve mutluluğunun teminat altına alınmasına odaklanması, kavgacı ve çatışmacı politikaları terk etmesi ve bundan on yıl kadar öncesine kadar olduğu gibi, yumuşak güce öncelik veren bir politikaya dönmesinde zaruret vardır.

Türkiye, akılcı ve uluslararası sisteme uygun davranmalıdır. Dost ve müttefikleri başta olmak üzere, uluslararası camia, Türkiye’den, tereddüde mahal bırakmayacak şekilde pozisyonunu belirlemesini bekliyor. Türkiye’nin yeri Batı’dır. ABD’nin, Rusya ve Çin’i açıkça hasım olarak belirlediği ve yeni nesil soğuk savaşın ayak seslerinin duyulmakta olduğu bir dönemde Türkiye’nin muhataplarına bu istikamette güven vermesi dostlarından güven bulmasını da sağlayacaktır." ifadelerini kullandı.

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