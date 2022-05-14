Eski Washington Büyükelçisi Namık Tan, Erdoğan’ın NATO çıkışını değerlendirdi: Biden’a 'en azından bir telefon et' mesajı olduğunu düşünüyorum

Eski Dışişleri sözcüsü ve Washington büyükelçisi Namık Tan, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın NATO üyeliği için başvuruda bulunmaya hazırlanan Finlandiya ve İsveç'in askeri ittifaka girmesine Türkiye'nin mesafeli durduğuna dair açıklamalarının Beyaz Saray'a verilmiş bir mesaj olduğunu düşündüğünü söyledi.

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Twitter üzerinden paylaşımda bulunan Tan, ''Finlandiya ve İsveç’in NATO’ya üyelik başvurularına olumsuz yaklaştığımıza dair ifadelerin, aslında Biden’a yönelik 'Beni muhatap al, en azından bir telefon et' mesajı olduğunu düşünüyorum'' ifadelerini kullandı.

''Eşit ortağı olduğunuz bir ittifak içinde bu tür pazarlıklar olumlu vurguyla, akıllı bir alış-verişle ve iç süreçler çerçevesinde yapılır'' diyen Tan, ''Aleni meydan okumalarla istediğinizi elde edemediğiniz gibi beklenmedik kayıplara uğrayabilirsiniz ve de lafınız yerde kalabilir'' değerlendirmesinde bulundu.