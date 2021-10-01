Eski Washington Büyükelçisi Namık Tan: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dışişleri kadrolarını dinleseydi...

Eski Washington Büyükelçisi Namık Tan, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın New York ve Soçi'ye yaptığı ziyaretlere ilişkin olarak, "Cumhurbaşkanı Erdoğan Dışişleri kadrolarını dinleseydi, ABD ve Rusya’yı birbirine karşı oynamanın ters tepebileceğini söylerlerdi. Soçi’ye Dışişleri ve Savunma Bakanlarını dahi götürmedi. Tek başına yürütülen dış politika öngörülemiyor, risk ve güvensizlik barındırıyor" yorumunu yaptı.

Tan, yetkinreport için kaleme aldığı yazısında şu ifadeleri kullandı:

"Dışişleri Bakanlığı'nın profesyonel kadrolarının öngörülerine, telkinlerine ve değerlendirmelerine epey uzun bir süredir kulak vermeye tenezzül etmeyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, doğal olarak bütün bu işaretleri gereği gibi okuyamadı.

Eskiden olduğu gibi kurumsal tecrübeye ve hafızaya itimat etseydi, örneğin Biden’ın, Trump zamanında olduğu gibi kişisel zeminde ilişki yürütmek istemediğini Dışişleri Bakanlığı memurları kendisine anlatacaklardı. ABD’nin dış politikasında Orta Doğu’nun artık önceliğe sahip olmadığını belirteceklerdi. Biden’ın Kongre’nin baskısı altında bunaldığına işaret edeceklerdi.

İki gün arayla aynı konuda birbiriyle çelişen açıklamalar yapmanın güvensizliği körüklemekten başka bir işe yaramayacağını söyleyeceklerdi.

ABD ve Rusya’yı birbirine karşı oynama girişimlerinin ters tepeceğini, aksine iki tarafın da bunu bir zafiyet olarak algılayacağını, neticede her ikisinin elinde oyuncak olmamız gibi bir riskin ortaya çıkacağını Sayın Cumhurbaşkanına izah edeceklerdi. Bu tür girişimlerin hem ABD hem Rusya nezdinde elimizin zayıf olduğu algısını yaratacağını mutlaka vurgulayacaklardı.

...

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaşamın her alanında olduğu gibi, dış politikanın belirlenmesinde de tek söz sahibi. Kimseyi dinlemiyor, kimseye itimat etmiyor.

Kişisel akılla belirlenen ve yürütülen dış politika öngörülebilir değildir. Risk ve güvensizlik barındırır. Gerçek müttefiklerinizin ve gerçek dostlarınızın yanınızdan giderek uzaklaşmasına sebep olur. Yalnızlıktan kurtulamazsınız. Bu sadece şahsi yalnızlık anlamına gelmez, ülkemizi de etkiler."