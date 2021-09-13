Eski Victoria's Secret modeli, şirketin "sömürü politikasını" anlattı: Aç kalıyordum, yalnızca suyla besleniyordum

Avustralyalı model Bridget Malcolm, dünyaca ünlü iç giyim markası Victoria's Secret'la çalıştığı dönem içinde bulunduğu toksik atmosferi anlattı. Şirketin "sömürü politikası" olduğunu söyleyen model, zayıf kalmak için aç kaldığını, sadece suyla beslendiğini söyledi.

Model Bridget Malcolm, 2015 ve 2016 yıllarında Victoria’s Secret’ın ikonikleşen defilesinde yer almıştı. Malcolm, Victoria’s Secret yönetiminin modellerin ‘aşırı zayıf’ olmaları konusunda baskıcı olduğunu söyledi.

Üzerindeki kilo verme baskısının çok fazla olduğunu söyleyen Malcolm, söz konusu dönemde çok yetersiz beslendiğini, günlerce aç kaldığını, yalnızca su içtiğini ve merdiven çıkmasının 10 dakika sürdüğünü anlattı.

“Yeme bozukluğum vardı. Anksiyeteyle ilgili ilaç tedavisi görmeye başladım. Sık sık panik atak geçiriyordum, çok yorulmuştum" diyen Malcolm, Victoria's Secret'ın kadınlar üzerinde bir sömürü politikası uyguladığını söyledi.

Daily Mail Avustralya’ya konuşan Victoria’s Secret sözcüsü ise, markanın yeni bir yönetimi olduğunu, dönüşüm süreciyle birlikte iş birliği yapılan ortaklara ve müşterilere daha kapsayıcı bir çevre sunmaya gayret ettiklerini vurguladı.