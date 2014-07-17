Eski vekile çocuk pornosundan dava

Sebastian Edathy hakkında çocuk pornografisi iddiaları gündeme gelmesi üzerine şubat ayında ev ve ofisinde arama yapılmıştı. Aramada, Edathy'nin internetten indirdiği çocuk pornosu video kaydı ve fotoğrafların saptandığı ileri sürülüyor.
İddiaların güvenlik güçlerince soruşturulduğu dönemde içişleri bakanlığı görevinde bulunan Hans-Peter Friedrich'in tarım bakanlığından istifasıyla sonuçlanan gelişmelerin ilk halkasını, Kanada'da 2011 yılında çocuk pornosuyla mücadele çerçevesinde düzenlenen bir operasyon oluşturmuştu.
Çocuk pornosu sunan şirketin müşterileri arasında 800 dolayında Alman vatandaşı da saptanmıştı. Listenin iletildiği Almanya Federal Emniyet Teşkilatı (BKA) Sebastian Edathy'nin ismini belirleyerek soruşturma başlatmıştı.
İddiaları reddeden Edathy, Federal Anayasa Mahkemesi’ne başvurmuştu. Federal Meclis bünyesinde de olayı araştırmak üzere özel araştırma komisyonu kurulmuştu.