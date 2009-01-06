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Yaşam

Eski vekil Süleyman Bölünmez gözaltında

Eski Mardin Milletvekili Süleyman Bölünmez, uluslararası akaryakıt kaçakçılığı operasyonu kapsamında gözaltına alındı.

06 Ocak 2009 02:00

Eski Mardin Milletvekili Süleyman Bölünmez, uluslararası akaryakıt kaçakçılığına yönelik operasyon kapsamında bugün Ankara'da gözaltına alındı.

Antalya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bu sabah erken saatlerde Antalya, Ankara ve İstanbul'da eş zamanlı operasyon yaptı. Uluslararası boyutu olan akaryakıt kaçakçılığı operasyonu kapsamında Antalya'da 4, İstanbul'da 1 kişi ile Ankara'da da Moil'in sahibi ve Mardin eski Bağımsız Milletvekili Süleyman Bölünmez gözaltına alındı. Bölünmez, sorgu için Antalya'ya getirilirken polis, Antalya Limanı'ndaki Bölünmez Petrolcülük A.Ş. ve Moil tesislerinde arama yaptı.

Süleyman Bölünmez, 2000 yılında da yine akaryakıt kaçakçılığıyla ilgili polisin düzenlediği ‘Fırtına' adlı operasyon kapsamında gözaltına alınmış, bir süre cezaevinde yattıktan sonra tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı. Süleyman Bölünmez, 2002 seçimlerinde Mardin'den bağımsız milletvekili seçilmiş ve yargılanması da milletvekili dokunulmazlığı nedeniyle askıya alınmıştı.

22 Temmuz seçimlerinden önce Mardin'dan milletvekilliği için AKP'den aday adayı olan Bölünmez, birinci sıradan aday gösterilmemesi üzerine adaylıktan çekilmiş, dokunulmazlığı kalktığı için tekrar yargılanmaya başlanmıştı. 

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