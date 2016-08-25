Eski vekil hayatını kaybetti

Eski Gümüşhane Milletvekili, şair, hukukçu Nurettin Özdemir, bugün yaşamını kaybetti.

Özdemir için yarın saat 11.00'de TBMM’de tören düzenlenecek. Kocatepe Camiinde öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Özdemir’in cenazesi, Gümüşhane'ye uğurlanacak. Özdemir, 27 Ağustos Cumartesi günü Kelkit Camiinde yine öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından aile mezarlığında toprağa verilecek.

Nurettin Özdemir kimdir?

1927 yılında Gümüşhane’nin Kelkit İlçesi’nde doğan Özdemir, ilk ve ortaokulu Kelkit ve Gümüşhane'de, liseyi Trabzon ve Haydarpaşa Liselerinde okudu. 1948'de şiirlerine ilham kaynağı olduğunu söylediği çocukluk arkadaşı Hikmet Odabaşıoğlu ile evlendi.

İlk şiiri 1944’te Trabzon Halkevi Dergisi İnanç’ta yayımlanan Özdemir, 1951 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ni bitirdi, serbest avukat olarak çalıştı. 1961-1972 yılları arasında Gümüşhane Milletvekili olan Özdemir, bu süre içinde TBMM İdare Amirliği yaptı. 1980’de Kültür Bakanlığı Müşavirliği’ne atandı. Bu görevinden emekli oldu.

Özdemir'in şiirleri Varlık, İstanbul, Şadırvan, Hisar ve Çağrı dergilerinde yayımlandı. Eserleri: Hayat Şiiri (İst.1949), Yağmur Sonrası (İst.1955), Yitik Sevgi (Ank.1959), Vakit Geçti Yorgunum (1981), Zaman ve Aşk (1997).Özdemir bütün şiirlerini 'Zaman ve Aşk' isimli son kitabında toplamıştı.