-Eski vekil bakan yardımcısı oldu ANKARA (A.A) - 18.08.2011 - Milli Savunma Bakanlığı Bakan Yardımcılığına, 23. Dönem TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hasan Kemal Yardımcı atandı. Yardımcı'nın atamasına ilişkin kararname Resmi Gazetenin bugünkü sayısında yayımlandı. Yardımcı'nın öz geçmişi şöyle: ''Yardımcı, 27 Nisan 1950'de Rize'de doğdu. İstanbul Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi Vatan Mühendislik Yüksek Okulunu bitiren Yardımcı, Yardımcılar Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini yürüttü. Rizespor Kulübü Profesyonel Futbol Takımı Genel Kaptanlığı ve Yönetim Kurulu Başkanlığı, Fenerbahçe Spor Kulübü Kongre Üyeliği, Rize Çocuk Esirgeme Kurumu, Türk Armatörler Birliği ve Türk Gemi İnşa Sanayicileri Birliği Yönetim Kurulu üyeliklerinde bulundu. İstanbul Deniz Ticaret Odası Meclis Üyesi ve Rize Sosyal Yardımlaşma Vakfı Kurucu Üyesi oldu. 23. Dönem AK Parti İstanbul milletvekili olan Yardımcı, bu dönemde TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanlığı yaptı. İyi düzeyde İngilizce bilen Yardımcı, evli ve 3 çocuk babası.''