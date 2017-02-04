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Eski vekil Ayla Akat Ata’ya 95 yıl hapis istemi!

Ata, Diyarbakır Belediyesi Eş Başkanları'nın görevden alınmasını protesto ederken gözaltına alınarak tutuklanmıştı

04 Şubat 2017 15:13

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, Diyarbakır Büyükşehir Belediye Eşbaşkanları Gültan Kışanak ile Fırat Anlı'nın gözaltına alınmasını protesto ederken Diyarbakır Adliyesi önünde gözaltına alınarak 30 Ekim 2016’da tutuklanan KJA Sözcüsü ve BDP eski Milletvekili Ayla Akat Ata hakkında iddianame hazırladı. Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, “Örgüt yöneticiliği”, 14 kez “Örgüt propagandası yapmak” ve “Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununa Muhalefet etmek” ile suçlanan Ata’nın 30 yıldan 95.5 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi. 118 sayfalık İddianamenin 100 sayfası PKK lideri Abdullah Öcalan İmralı Adası’nda avukatlarıyla yaptığı görüşme kayıtları, KCK sözleşmesi, PKK, KCK ve DTK’nin kuruluşu, işleyişi ve yapısı konusundaki bilgi ve değerlendirmelere yer verildi. 

dihaber'in haberine göre, iddianamede Demokratik Özgür Kadın Hareketi (DÖKH) ve onun yerine kurulan Kongreya Jinên Azad da (KJA) “KCK’ye bağlı kadın örgütlemesi” olduğu öne sürüldü.

İddianamede, Demokratik Toplum Kongresi’nin (DTK) Türkiye’deki “KCK örgütlenmesinin sözde kurucu meclisi ve organı” olduğu iddia edildi.

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