Eski ve yeni AKP'yi cenaze bile bir araya getiremedi

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AKP’de bir dönem etkin olan ancak daha sonra partiyle aralarına ‘mesafe giren’ isimler ile şu anda partide ve hükümette etkin faaliyet gösteren diğerlerini, eski bakanlardan Ömer Dinçer’in babasının Konya’daki cenazesi bile bir araya getiremedi.

Cenaze namazı sırasında, mevcut AKP yönetimi ile mesafeli olan isimler, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün etrafında toplanıp ve onunla birlikte saf tutarken; mevcut AKP yönetiminden Genel Başkan Yardımcısı Lütfi Elvan ile eski bakanlar İsmet Yılmaz ve Nihat Ergün'ün ise Gül ve çevresindekilerden uzakta, yan yana durduğu görüldü.

Sözcü'den Mehmet Ali Kayacı'nın haberine göre, cenaze için Karaman’a giden Gül, daha sonra bir dönem Milli Görüş'ten ayrılanların buluşma noktası ve Konya'da AKP'nin merkezi olan eski il binasına giderek ziyaretlerde bulundu.

Gül’ün, AKP'nin kurucuları arasında yer alan Latif Cem Baran'ı ofisinde ziyaret ettiği öğrenildi ve ziyaret sonrası görüntü almak isteyen gazetecileri engellemeye çalışan korumalarına “Bırakın çeksin” dediği kaydedildi. Gazetecilerin Konya ziyaretine ilişkin sorusuna ise Gül, “Cenazeye geldim, takip etmiyor musunuz?” diyerek espriyle karşılık verdi.

Karaman’daki cenaze namazına, Gül'ün yanı sıra, eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, AKP Ekonomi İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Lütfi Elvan, AKP'li eski bakanlar Beşir Atalay, Ali Babacan, İsmet Yılmaz, Nihat Ergün, Taner Yıldız, Mehmet Mehdi Eker de katıldı.

Davutoğlu, Gül ve Babacan namazda Dinçer’le birlikte saf tutarken, namaz sonrasında da Gül, Babacan, Eker, Atalay ve Yıldız alanı birlikte terk etti.

Eski Cumhurbaşkanı’nın ismi 24 Haziran’daki seçimler öncesinde muhalefetin ‘çatı adayı’ olarak dile getirilmiş, Gül ise ‘ortak mutabakat oluşmadığı’ gerekçesiyle aday olmayacağını duyurmuştu. Bu dönemde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eski yol arkadaşı Gül’le ilgili sert açıklamalarda bulunmuştu.

Bir süredir ‘yeni bir parti hazırlığı’ içinde olduğu iddia edilen Gül’ün birkaç hafta önce de CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüştüğü ortaya çıkmıştı.