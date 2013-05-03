Eski vatandaşlar için Mavi Kart dönemi

Yurtdışında yaşayıp Türkiye vatandaşlığını kaybedenlere verilecek olan Mavi Kart'la ilgiliyönege yürürlüğe girdi.

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, “Türkiye’ye geldiği zaman birçok sorunla karşılaşan Mavi Kart’lıların, yeni kimlik numaraları ile büyük kolaylık sağlanmış olacaktır “dedi.

Mavi Kartlılar Kütüğü ve Beyan Edilen Nüfus Olaylarının Tutulması Hakkındaki Yönergeİçişleri Bakanı Muammer Güler tarafından 30 Nisan tarihinde onaylanarak yürürlüğe girdi.

Kimlik kartı olacak

Yönerge ile Mernis veri tabanında kayıtlı doğumla Türk vatandaşı olup da çıkma izni almak suretiyle Türk vatandaşlığınıkaybeden kişilerin Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası değiştirilmeksizinMavi Kartlılar Kütüğü oluşturulacak.

Mavi Kart’lıların doğum, evlenme, boşanma, evliliğin feshi ,evlat edinme ve ölüm gibi kayıtları da Mavi Kartlılar Kütüğü’ne kaydedilecek.

Mavi Kart ile ilgili bilgiler elektronik ortamda tutulurken, Mavi Kart sahiplerinin iş ve işlemleri daha hızlı yapmalarına imkan sağlanacak. Mavi Kart Kütüğü’ne kaydedilen ‘Mavi Kart’lar resmi kimlik kartı olarak kullanılabilecek.

Mavi Kart ile ilgili yönergenin yayınlanması ile birlikte yurtdışında yaşayan ve vatandaşlıktan çıkmış olan 1 milyonu aşkın kişinin yararlanması bekleniyor.

Mavi Kart nedir?

Avrupa ülkelerinde yaşayıp da yaşadıkları ülke vatandaşlığına geçmek isteyenlere, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti, izinli olarak vatandaşlıktan çıkma izni verir ve kendilerine de ‘Mavi Kart’ denilen bir kart tahsis edilir. Bu kişilerin pasaport ve nüfus cüzdanları iptal edildiğinden Mavi Kart, Türkiye’de ikamet, seyahat, çalışma, yatırım, ticari faaliyet, miras, taşınır mal satın alma, feragi, kiralama gibi konularda kolaylık sağlar.