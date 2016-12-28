T24 LogoT24 Logo
Politika

Eski Van Büyükşehir Belediesi Eş Başkanı hakkında 3,5 yıl hapis istemi

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi eş başkanları Kışanak ve Anlı ile eski BDP Milletvekili Akat Ata'nın tutuklanması konusunda yaptığı açıklamayla ilgili soruşturma tamamlandı

28 Aralık 2016 14:19

Eski Van Büyükşehir Belediye Başkanı Bekir Kaya'nın, hakim ve savcılara hakaret ettiği gerekçesiyle 3,5 yıla kadar hapsi istendi.

Van Cumhuriyet Başsavcılığı, DBP'li Kaya'nın 31 Ekim'de, eski Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Gültan Kışanak, Belediye Meclis Üyesi Fırat Anlı ile eski BDP Milletvekili Ayla Akat Ata'nın tutuklanması konusunda yaptığı açıklamayla ilgili soruşturmayı tamamladı.

Hazırlanan iddianame Van 7. Asliye Ceza Mahkemesince kabul edildi.

Kaya'nın, Kışanak, Anlı ve Ata hakkındaki adli işlemlerde görev alan cumhuriyet savcısı ve hakimlere hakaret ettiğinin belirtildiği iddianamede, "kamu görevlisine karşı görevinden dolayı hakaret" suçundan 3,5 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

Konuşma içeriğinde kullanılan ifadelerin kanaat açıklaması kapsamında kalmadığının vurgulandığı iddianamede, şunlar kaydedildi:

"Konuşmanın, Gültan Kışanak, Fırat Anlı ile Ayla Akat Ata hakkında yapılan adli işlemlerde cumhuriyet savcısı veya hakim olarak görev yapan mağdurların onur, şeref ve saygınlığına saldırı niteliği taşıdığı, açıklamanın gıyapta yapılmasına karşın basın toplantısında sözlerin sarf edilmesi, mahalde 3'ten fazla kişinin bulunması nedeniyle ihtilat unsurunun gerçekleştiği anlaşılmıştır. Şüphelinin hakaret eylemlerini birden çok kişiye karşı gerçekleştirdiği, sarf ettiği sözlerin kamu görevlilerine yönelik olduğu değerlendirilerek, ilgili sevk maddelerince cezalandırılması talep olunur."

ETİKETLER

Vanbekir kayahapisgültan kışanakfırat anlı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

MİT’in ‘FETÖ’ tespitinin ardından emeklilik başvurusunda bulunan Metin İyidil görevde...

Orhan Pamuk’un kamerasından İstanbul; Nobel ödüllü yazarın yeni kitabının...

Sarı Saltuk Köprüsü'nde güvenlik kamerasına yansıyan kişinin Gülistan Doku olduğu...

İnce: Şimdi böyle bir karikatür çizen, Silivri'nin soğuğunu iliklerine kadar...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24