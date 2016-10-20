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Dünya
Deutsche Welle

Eski valiye "Türkiye'ye istihbarat vermekten" tutuklama

Başika'daki Türk birliklerinin varlığı nedeniyle Bağdat-Ankara arasındaki gerilim sürüyor. Türkiye'ye istihbarat bilgisi verdiği gerekçesiyle Ninova Eyaleti'nin eski valisi el Nuceyfi hakkında tutuklama kararı çıkarıldı.

20 Ekim 2016 23:25

Bağdat'taki mahkeme, Musul'un başkent olduğu Ninova Eyaleti'nin eski valisi Esil el Nuceyfi'nin, "yabancı bir devlet ile istihbarat bilgisi paylaşmak" suçlamasıyla tutuklanmasına karar verdi.

Adalet Bakanlığı sözcüsü, perşembe günü yaptığı açıklamada eski valinin Türkiye'nin Irak'ta asker konuşlandırmasını mümkün hale getirdiğini kaydetti. Eski vali el Nuceyfi hakkında eyalet meclisinden üç milletvekilinin 2015 yılında suç duyurusunda bulunması üzerine soruşturma başlatılmıştı.

El Nuceyfi'nin Kürdistan Bölgesel Yönetimi'ne bağlı Erbil'de kaldığı belirtildi. Sünni politikacı el Nuceyfi'nin hakkında tutuklama kararı çıkarılması ülkede Şiiler ile Sünniler arasındaki gerginliği arttıracağı tahmin ediliyor. Ülkedeki Sünniler, Şii ağırlıklı Bağdat yönetimi tarafından baskı altında olduklarını öne sürüyor.

Ankara ile Bağdat yönetimi arasında uzun süredir Başika'daki Türk birlikleri nedeniyle gerginlik yaşanıyor. IŞİD'e karşı başlatılan Musul Operasyonu nedeniyle de Başika'daki Türk askerlerinin varlığı ve operasyona dahil olup olmadıklarına yönelik tartışmalar gerilimi daha da tırmandırdı. Bağdat yönetimi, Başika'daki Türk askerlerin geri çekilmesini talep ederken, Ankara Başika'daki birliklerin çekilmeyeceğini açıkladı. Türk hükümetinin Başika'da, Esil el Nuceyfi'nin idarersinde bir takım Sünni gruplara askeri eğitim verdiği belirtiliyor.

© Deutsche Welle Türkçe

AFP/dpa/GA/MK

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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