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Eski Vali yardımcısına ByLock tutuklaması

GAZİANTEP, (DHA)- GAZİANTEP Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında ByLock kullandığı iddiasıyla gözaltına alınan Karabük eski Vali yardımcısı A

26 Kasım 2018 22:54

GAZİANTEP, (DHA)- GAZİANTEP Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında ByLock kullandığı iddiasıyla gözaltına alınan Karabük eski Vali yardımcısı A.C. tutuklandı.
Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı’nca silahlı terör örgütü FETÖ/PDY’ye yönelik soruşturma kapsamında, örgütün şifreli haberleşme programı olan ByLock kullandığı tespit edilen Karabük eski Vali Yardımcısı A.C. gözaltına alındı.
A.C. hakkında düzenlenen soruşturma evraklarıyla sevk edildiği Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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