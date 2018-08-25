Eski vali yardımcısı 'FETÖ'den tutuklandı

Gaziantep'te yürütülen 'FETÖ' soruşturması kapsamında gözaltına alınan meslekten ihraç edilen eski Mardin Vali Yardımcısı T.K.E, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandığı tespit edilen ve daha önce hakkında yakalama kararı bulunan eski Vali Yardımcısı T.K.E. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, "terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklandı.