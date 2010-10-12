-ESKİ ULUCANLAR CEZAEVİ EKİM SONUNDA AÇILACAK ANKARA (A.A) - 12.10.2010 - Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay, sanat merkezine çevrilen eski Ulucanlar Cezaevi'ni bu ay sonunda açacaklarını bildirdi. Günay, Cern Modern Sanat Merkezi'nde düzenlenen 70. Devlet Resim Heykel Yarışması Sergisi ve Ödül Töreni'nde yaptığı konuşmada, serginin ilk kez farklı bir mekanda açıldığını söyledi. Nisan ayından itibaren pek çok etkiniliğin Cern Modern Sanatlar Merkezi'nde düzenlendiğini anlatan Günay, ay sonunda Ziraat Bankası koleksiyonunun açılacağını ve 2011 Nisan ayına kadar sergileneceğini belirtti. Günay, ''Eski Ulucanlar Cezaevi'ni de bu ayın sonu itibariyle 29 Ekim civarında açacağız. Bu 20 bin metrekarelik bir alan olacak. Arkasından açık cezaevini de açacağız ve toplam 30 bin metrekare alana ulaşacağız. Yani biraz sevinçle ve övünerek söylüyorum, bu görev dönemi içinde Ankara'ya 40 bin metrekare yeni kültür ve sanat alanını armağan etmiş olacağız. Galiba Cumhuriyetin başkentine, Cumhuriyeti kuranlara yakışan budur, galiba Türkiye'yi çağdaş uygarlık düzeyinin üzerine götürmek için atılması gereken sözden öte özde adımlar da bunlardır'' diye konuştu. Bu yarışmanın değerlendirmesine katkı sağlayan ancak rahatsızlıkları nedeniyle Ankara dışındaki değerlendirmelere katılamayan onur konukları Turan Erol ve Adnan Turani'ye teşekkür eden Günay, ''Hayat çok acı, katı, dayanılmaz, hayatı dayanılır kılan bence sanat. Hayatı biraz yaşanır kılan, renklendiren güzelleştiren sanat. Sanat, yaşamımızdan hiç eksilmesin. Bu yarışmanın bugüne kadar sürmesine emek verenlere teşekkür ediyorum'' dedi. Yarışmanın bundan önce her yıl yapıldığını, bu nedenle rutinleşmeye başladığını anlatan Günay, emek verenlerin hazırlık süresini biraz daha artırmak için yarışmayı 2 yılda bir yapmaya karar verdiklerini anımsattı. Günay, bu kararı tekrar değerlendireceklerini söyledi. Yarışmanın ödülüne de değinen Günay, ödülün yüksek olmadığını belirterek, ''Bütün bu gayretin, zaten bir maddi karşılık için olduğundan daha fazla 'beğenilsin, sevilsin, alkışlansın' diye yapıldığını düşünüyorum. O yüzden zannediyorum bu mütevazı armağanımızı arkadaşlar küçük bir teşekkür ifadesi olarak kabul edeceklerdir. Onlara da bundan sonraki sanat yaşamlarında başarılar diliyorum'' şeklinde konuştu. Ertuğrul Günay, konuşmasının ardından, Güzel Sanatlar Genel Müdürü Ayşenur İslam ile ödülleri sahiplerine verdi. Günay, ödül töreninden sonra sergiyi gezdi.