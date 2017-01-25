Eski Ülkü Ocakları genel başkanları: MHP'den yüzde 75'lerin çok üzerinde 'hayır' çıkacak

Eski Ülkü Ocakları genel başkanları Müsavat Dervişoğlu ve Azmi Karamahmutoğlu, anayasa değişikliğine ilişkine referanduma hakkında iddialarda bulundu. Dervişoğlu, referandumda MHP'den yüzde 75'in üzerinde 'hayır' çıkacağını iddia etti. Karamahmutoğlu ise "Bir tarafta AKP ve MHP, diğer tarafta sadece CHP varmış gibi yani AKP ile CHP arasındaki bir kamplaşmaymış gibi hadiseye kesinlikle bakmıyorum" yorumunda bulundu.

Karamahmutoğlu ve Dervişoğlu, TGRT Haber'de yayınlanan Sami Dadağlıoğlu'nun sunup yönettiği 'Zor sorular' programına konuk oldu.

Partili cumhurbaşkanlığını içeren anayasa değişikliği teklifini ve Türkiye'deki siyasi atmosferi yorumlayan Karamahmutoğlu ve Dervişoğlu, önemli açıklamalarda bulundu.

Eski MHP İzmir İl Başkanı Müsavat Dervişoğlu'nun açıklamalrı şöyle:

"Bugüne kadar görev yapmış Ülkü Ocakları genel başkanlarımız, görevde olan Ülkü Ocakları genel başkanımız haricinde bir araya gelerek, bu olağanüstü koşullarda söz konusu olan anayasa değişikliklerine sıcak bakmadıklarını ve 'hayır' diyeceklerini açıklamışlardır. Öncelikle bu bir tespittir. Burada kullanılan üsluba da son derece özen gösterilmiştir. Bir uyarıdan ziyade milletvekillerimize bir tavsiyede bulunulmuştur.

"MHP'den yüzde 75'lerin çok üzerinde 'hayır' çıkacak"

"MHP'nin 39 milletvekili vardır. Bu 39 vekilin görülen ve anlaşılan odur ki 23 tanesi anayasa değişikliğinin lehinde oy kullanmış, 17 milletvekili arkadaşımız da anayasa teklifine sıcak bakmadıkları için ya boş oy kullanmışlar ya da 'hayır' oyu kullanmak suretiyle iradelerini belli etmişlerdir. TBMM'deki milletvekilleri Sayın Genel Başkanımız tarafından bizzat belirlenerek seçilmiş, aday gösterilmiş kişilerdir. MHP'nin parlamento grubu, bizzat Sayın Devlet Bahçeli tarafından belirlenip aday gösterilmiş milletvekillerinden müteşekkil yüzde 50'ye yakın fire veriyorsa, bizim kamuoyuna yaptığımız çağrının millet nezdinde daha büyük bir karşılık bulacağı kanaatini taşıyorum. Yüzde 75'lerin çok üzerinde de bir 'hayır' oyu bekliyorum."

"Bu referandum AKP ile CHP arasındaki bir kamplaşma değildir"

Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Azmi Karamahmutoğlu'nun açıklamaları ise şöyle:

"Bu paket niyetini gizlemiş bir pakettir. Bu da 2018 seçimlerinden sonra açığa çıkacaktır. Tamamen kuşkuyla bakıyorum bu pakete. Bir tarafta AKP ve MHP, diğer tarafta sadece CHP varmış gibi yani AKP ile CHP arasındaki bir kamplaşmaymış gibi hadiseye kesinlikle bakmıyorum. Diğer taraftan bu tartışmanın merkezine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı da oturtmuyorum. Yani burada durum Erdoğan'ın oylanması falan değildir. Bu değişiklik onun siyasal ömrüyle sınırlı değildir. Ve nasıl yöneticilerin geleceğini de bilmiyoruz. 'Evet' diyenler belki Tayyip Erdoğan'dan hareketle oy vereceklerdir fakat sonraki gelecek olanları bilmiyorlar.

"Bahçeli'nin yanında duranlar da 'Hayır' diyor"

"Diğer yanıyla bir MHP'li seçmen olarak, burada MHP Genel Başkanı'nın aldığı kararla zıt düşmüş biri olarak, bunun sanki MHP içersindeki parti içi muhalefet ile Genel Merkez'in ayrışması olarak sunulmasına da kökten karşı duruyorum. Çünkü MHP Genel Merkezi'nin ve sayın Genel Başkanının yanında duran birçok arkadaşımızın bu anayasa değişikliğine 'hayır' dediğini biliyorum. O sebepledir ki MHP seçmeninin yalaşık yüzde 75'i bu değişikliğe hayır diyor. Biz de bu yüzde 75'i, 85'e 90'a çıkarmak için çalışıyoruz" dedi.