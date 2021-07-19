Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Ateş: Bir insanın ateist olması için geri zekalı olması gerekir

Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Sinan Ateş, sosyal medya hesabından bir karikatür paylaşarak “Bir insanın ateist olması için geri zekalı olması gerekir” dedi.

Geçtiğimiz yıl Nisan ayında Ülkü Ocakları Genel Başkanlığı'ndan istifa eden Ateş, Twitter’da “Gençler Ateist oluyor " deniyor, aslında artan ateizm değil, rahatlık sefahat yani zevk ve eğlence düşkünlüğü. Bir insanın ateist olması için geri zekalı olması gerekir. Hakaret etmek için söylemiyorum. Mükemmel yaratılmış bu kainat nizamı insan kendine nasıl izah edebilir?" diye yazdı.

Ateş, ilk tweetine gelen tepkilerin ardından da “‘Gençler Ateist oluyor” iddiasına yazdığım tweete ateistler üşüşmüş, ‘Allah seni bildiği gibi yapsın’ diyorlar” paylaşımını yaptı.