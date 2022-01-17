Eski Ukrayna lideri Poroşenko, tutuklanma riskine rağmen Kiev'e döndü: Rus işgali olasılığına karşı yardıma hazırım

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Ukrayna'nın eski devlet başkanı Petro Poroşenko, tutuklanma ihtimaline rağmen ülkeyi potansiyel Rus işgalinden korumaya yardım edeceğine söz vererek Kiev'e döndü.

2014-2019 arasında Rusya'nın başında olan Poroşenko, vatana ihanet suçlamasından soruşturuluyordu ve aralık ayında ülkeyi terk etmişti.

Poroşenko, pazartesi günü erken bir uçuşla Varşova'dan Kiev'e geldi ve pasaport kontrolünü geçti. Poroşenko daha sonra gümrük polislerinin ülkeye girmesini engellemeye çalıştığını iddia etti.

Mahkeme bugün, Poroşenko'nun duruşma öncesi gözaltına alınıp alınmayacağına karar verecek.

Poroşenko'nun binlerce destekçisi, eski devlet başkanına destek vermek için havalimanının çevresinde toplandı.

Poroşenko, ülkeyi Rus işgalinden korumak için iktidarla tecrübelerini ve tavsiyelerini paylaşmaya hazır olduğunu belirtti.

Kiev, Kırım'ın Rusya tarafından ilhak edildiği 2014 yılından bu yana ülkenin Rusya sınırındaki iki bölgede ayrılıkçılarla savaşıyor. Savaş boyunca 13 bin kişi hayatını kaybetti.

Kiev, Rusya'nın ayrılıkçılara askeri destek sağladığını ifade ederken Moskova bu iddiaları reddediyor.

Öte yandan Kiev ve Batı ülkeleri, Rusya'nın sınırda yaklaşık 100 bin asker topladığını ve Ukrayna'yı işgale hazırlandığını iddia ediyor.