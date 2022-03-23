Eski Ukrayna lideri Poroşenko, Boris Johnson'ın yaptığı benzetmeye tepki gösterdi: Britanya’da kaç vatandaş Brexit nedeniyle öldü?

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Eski Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko, Britanya Başbakanı Boris Johnson’dan Ukrayna’nın Rusya karşısındaki mücadelesiyle, Brexit’i karşılaştırmamasını söyledi. Poroşenko, Britanya’nın Avrupa Birliği’nden (AB) ayrılma sürecinde kimsenin ölmediğinin altını çizdi.

The Guardian’da yer alan habere göre, Britanya Başbakanı Boris Johnson’ın Ukrayna’daki duruma ilişkin açıklamalarında Britanya halkının Brexit’i yüzde 52 oyla desteklediğini çünkü Ukraynalılar gibi “özgürlüğü seçtiğini” söylediği açıklamaları tepki çekiyor.

Downing Sokağı, Johnson’ın sözlerinde Rusya’nın Ukrayna işgaliyle doğrudan bir karşılaştırma niyeti olmadığını söyledi.

Eski Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko da ITV News’a yaptığı açıklamalarda “Britanya’da kaç vatandaş Brexit nedeniyle öldü? Sıfır” dedi.

Poroşenko şöyle devam etti: “Putin’in saldırılarında kaç Ukraynalının öldüğünü düşünebiliyor musunuz? Sadece bugün 150 çocuk Rus saldırılarında öldü.” dedi.

Poroşenko, Ukrayna’da yaşananların Brexit ile karşılaştırılmaması gerektiğini söyledi.