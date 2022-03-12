Eski Ukrayna lideri Petro Poroşenko: Türkiye halkına ve Cumhurbaşkanı'na teşekkür ederim; şu an Bayraktar, Ukrayna için her şey demek

2019 devlet başkanlığı seçiminin 2. turunda Volodomir Zelenski'ye kaybeden ve vatana ihanetle suçlanan eski Ukrayna lideri Petro Poroşenko, Rusya ile yaşanan savaşı değerlendirdi. Türkiye halkına ve Cumhurbaşkanı'na teşekkür etmek istediğini söyleyen Poroşenko, "Başkanlığım döneminde Bayraktar’ı satın almak için ilk girişimi ben yaptım. Şu an Bayraktar, Ukrayna için her şey demek. Hatta Bayraktar şarkımız bile var Youtube’da 3 milyondan fazla izlendi bu şarkı. Türkiye gerçek bir dost” dedi.

“Biz burada sadece Ukrayna için değil, NATO’nun her bir üyesi için savaşıyoruz” diyen Poroşenko, "Şayet NATO tehdide göz yumarsa baskıya boyun eğerse Putin devam edecektir. Bu dersi lütfen alın ve Ukrayna’nın yanında olun" uyartısı yaptı.

Eski Ukrayna lideri Petro Poroşenko, HaberTürk’ten Nagehan Alçı’ya konuştu.

“Dostum Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın çabalarını çok takdir ediyorum”

“Bu vahşetin muhakkak durdurulması lazım” diyen Poroşenko, “Dostum Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın çabalarını çok takdir ediyorum. Ukrayna’nın gerçek bir dostu olan Erdoğan, bu savaşın bitmesi için samimiyetle uğraşıyor. Görüşmeler için Antalya gibi çok doğru bir yer buldu, ev sahipliği yaptı… Dışişleri Bakanı Sayın Çavuşoğlu’na da barış olması için verdiği emekten ötürü teşekkür ediyorum. Bizim özel bir isteğimiz yok. Çok basit bir şey istiyoruz: Rusya Ukrayna’dan çık! Tanklarını ve askerlerini ülkemizden çek. Sonra her şeyi konuşabiliriz” diye konuştu.

“Putin’e asla güvenmiyorum, başkanlık sürecim boyunca hiçbir sözünü tutmadı”

Putin’in çok iyi tanıdığı için Antalya’da düzenlenen zirveden umutlu olmadığını belirten Poroşenko, “Putin’e asla güvenmiyorum. Benim 5 yıllık başkanlık sürecim boyunca hiçbir sözünü tutmadı, ateşkes yapacağına söz verdi, rehineleri bırakacağına söz verdi, tankları Ukrayna topraklarından çıkaracağına söz verdi… Bunların hiçbiri olmadı. O yüzden bugünden de umudum yoktu. Ama Zelenskiy’yi desteklemek için elimden geleni yapıyorum” ifadelerini kullandı.

“24 Şubat'tan sonra hiçbir şey eskisi gibi olmayacak; savaş hepimizi eşitledi”

Zelenskiy ile siyasi rakip olan Poroşenko “Artık hiçbir şey 24 Şubat öncesi gibi olmayacak. Bunu herkesin anlaması lazım. Güvenlik, ekonomi, siyaset... Her şey değişti. Savaş hepimizi eşitledi. Biz bugün Zelenskiy ya da ben ya da bir başkası etrafında birleşmiyoruz, biz bugün Ukrayna etrafında birleşiyoruz. Bugün hepimiz askeriz. Vatanlarını savunmaya çalışan askerleriz. Siz burada bunun tanığısınız” sözlerini kaydetti.

“Türkiye halkına ve Cumhurbaşkanı'na teşekkür ederim; şu an Bayraktar, Ukrayna için her şey demek”

Ukrayna’nın ordusuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Poroşenko, “Ukrayna ordusunu benim dönemimde bu şekilde oluşturduk. 2014’te ben seçildikten sonra bu orduya yatırım yaptım ve bununla gurur duyuyorum. Şimdi bu ordu Rus uçaklarını, helikopterlerini vuruyor, binlerce Rus askeri öldürüyor. İşte gücümüz budur. Ben özellikle Türkiye halkına ve Cumhurbaşkanı'na teşekkür etmek istiyorum. Başkanlığım döneminde Bayraktar’ı satın almak için ilk girişimi ben yaptım. Şu an Bayraktar, Ukrayna için her şey demek. Hatta Bayraktar şarkımız bile var Youtube’da 3 milyondan fazla izlendi bu şarkı. Türkiye gerçek bir dost” dedi.

“NATO tehdide göz yumarsa baskıya Putin devam edecektir; bu dersi lütfen alın ve Ukrayna’nın yanında olun”

“Biz burada sadece Ukrayna için değil, NATO’nun her bir üyesi için savaşıyoruz” diyen Poroşenko, şunları kaydetti:

“Putin asla Ukrayna’da durmayacak. Ben bunu 2014’te söylemiştim. Kırım’ı ilhak ettiğinde durmayacağını söylemiştim. Donbas’a saldırdığında durmayacak demiştim. O nedenle Ukrayna’ya NATO’nun kapısını açmak sizlerin hayatını daha güvenli hale getirecek. Şayet NATO tehdide göz yumarsa baskıya boyun eğerse Putin devam edecektir. Bu dersi lütfen alın ve Ukrayna’nın yanında olun…"