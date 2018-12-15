Eski Türkiye Güzeli'nin 16 milyon liralık mirası itfaiyecilere dağıtılacak

1936 Türkiye güzeli Dr. Mahmure Birsen Sakaoğlu'nun, bankadaki 16 milyon TL mirası ile Fatih'teki bir evini, kendisini 87 yıl arayla 2 kez yangından kurtaran Fatih İtfaiye Teşkilatı'nda görevli itfaiye erlerine bıraktı. Sakaoğlu'nun vasiyetnamesi, 14 yıl sonra mahkeme tarafından geçerli sayıldı.

Sakaoğlu'nun, 2000 yılında kendi el yazısıyla kaleme aldığı vasiyetnameye, 2003 yılında 94 yaşında hayata veda etmesinin ardından kardeşi emekli Albay Selahattin İzmirli ve 4 yeğeni itiraz etmişti. Vasiyete göre; itfaiye erleri, hayatta oldukları sürece, bankadaki paranın faiz geliri ile evin kira gelirini 3 ayda bir eşit biçimde alacak

İstanbul Fatih'te, 1909 yılında dünyaya gelen Mahmure Birsen Sakaoğlu (İzmirli), henüz 4 yaşındayken evlerinde çıkan yangında binada mahsur kaldı. Yangına müdahale eden Fatih İtfaiyesi Teşkilatı ekipleri, Mahmure Birsen'i kurtardı.

Aynı teşkilat bir kez daha kurtardı

1936 yılında katıldığı yarışmada Türkiye Güzeli seçilen Sakaoğlu, bir taraftan da tıp eğitimini tamamlayarak pratisyen hekim olarak çalışmaya başladı. Kendisi gibi doktor olan Mustafa Sakaoğlu ile evlendikten sonra ABD'ye gitti. Eşinin ölümüyle Türkiye'ye dönen Sakaoğlu'nun evinde 2000 yılında bir kez daha yangın çıktı. 87 yıl arayla ikinci kez alevlerin arasında kalan Mahmure Birsen Sakaoğlu'nu, Fatih İtfaiye ekipleri alevlerin arasından bir kez daha kurtardı.

"Müdüründen kapıcısına herkese dağıtılsın"

Sakaoğlu, 3 Mayıs 2000 tarihinde Bakırköy Noterliği'nde 2 doktor şahitliğinde el yazısıyla vasiyetnamesini yazdı. "Fatih'te tek başına yaşamaktayım. Şahitler huzurunda vasiyetnamemi yazıyorum" diye başlayan Mahmure Birsen Sakaoğlu, Fatih'teki dairesinin satılmayıp kirası ile mevcut dolar ve Türk Lirası'nın sonsuza kadar bankada kalmak şartıyla faizinin her 3 ayda bir alınarak, 2000 yılında Fatih İtfaiye Teşkilatı'nda çalışan müdüründen kapıcısına kadar tüm personele aynı miktarda dağıtılmasını istedi. Sakaoğlu ayrıca 'manevi oğlum' dediği Mustafa Bakır'a bir otomobil alınmasını ve enflasyona göre geçineceği paranın, toplanan faiz ile kiradan peşin verilmesini vasiyet etti. Sakaoğlu itfaiye erlerinin ya da oğlunun ölümü halinde ise elde edilecek faiz ve kira gelirinin, sağ kalanlar arasında bölüştürülmesini şart koydu.

"Kardeşime bir kuruş dahi vermeyin"

Mahmure Birsen Sakaoğlu, kardeşi Ahmet Selahattin İzmirli ile arasındaki sorunlara da değindiği vasiyetnamesinde, "Kardeşime bir kuruş dahi verilmemesini istiyorum. Kimse anaparadan para çekmesin. Vasiyetnamemin aynen uygulanmasını istiyorum" dedi.

Vasiyetname ortaya çıkmadan miras paylaşıldı

Sakaoğlu, 17 Aralık 2003 tarihinde, 94 yaşında hayata gözlerini yumdu. Mirasçıları da 2004 yılında mirasın belirlenmesi için mahkemeye başvurdu. Bakırköy Sulh Hukuk Mahkemesi mirası, 6 pay kabul etti. Mirasın 2 payının kardeş Ahmet Selahattin İzmirli'ye, 2 payının Semiramis Aydınlık'a, bir payının Vedat Sinan Pamukçu'ya bir payının da Günseli Selma Pamukçu'ya ait olduğuna karar verildi. Ancak bu sırada Sakaoğlu'nun bıraktığı vasiyetname ortaya çıktı. Vasiyetin içeriğinin ortaya çıkmasının ardından kardeşi Selahattin İzmirli ile dört yeğeni mahkemeye başvurarak, itiraz etti.

Miras davasına itfaiye de dahil oldu

İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi'nde açılan vasiyetnamenin iptali davası 14 yıl sürdü. Dava devam ederken Sakaoğlu'nun 'Tek kuruş vermem' dediği kardeşi Selahattin İzmirli de hayatını kaybetti. İzmirli'nin iki çocuğu Oya Tanju Özışık ve Fatma Figen İzmirli davaya müdahil oldu.

Miras kavgası, itfaiye teşkilatına da sıçradı. Fatih İtfaiye Teşkilatı içinde bulunan İstanbul Bölge Müdürlüğü ve Merkez İtfaiye Müdürlüğü'nde görevli 316 personel vasiyetnamenin lehtarı olmak için mahkemeye başvurdu. Mahkeme, dosyayı bilirkişiye gönderdi. Bilirkişi, belirlediği 263 itfaiye çalışanını vasiyetnamenin lehtarı saydı. Davaya taraf olmak için başvuran 50 kişinin ise vasiyetnamenin lehtarı olmadığı belirlendi.

Dava 14 yıl sonra sonuçlandı

İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi'nde dün görülen duruşmada gülen taraf itfaiye erleri oldu. Duruşmaya itfaiye erleri ve avukatları ile davacıların avukatları katıldı. Bilirkişi listesinde isimleri olmayan itfaiye erleri, rapora itiraz etti. Duruşma sonunda kararını açıklayan mahkeme, 2004 yılında açılan vasiyetnamenin iptali davasını reddettiğini bildirdi. Sakaoğlu'unun itfaiye erlerine bıraktığı mirası geçerli sayarak, ölen kardeş Ahmet Selahattin İzmirli'nin mirastaki saklı payını da iptal etti.

Paranın faizi 3 ayda bir itfaiyeye

Mahkeme, 263'ü itfaiye görevlisi 268 kişinin, mirasta hak sahibi olduğuna karar verdi. Mahkeme, Mahmure Birsen Sakaoğlu'nun vasiyetnamesinde yer alan taşınmazın geliriyle, bankadaki paranın sonsuza kadar bankada kalmak şartıyla faizinin her 3 ayda bir alınarak, itfaiye erleri ve vasiyetnamede adları yer alan Mustafa Bakır, Hakkı Sağlam, Meral Çalakoğlu, Erdoğan İzgi ile Kaya Açıkel'e ödenmesine karar verdi. Mahkeme ayrıca mirasta hak sahibi olanların ölümleri halinde, bu hakkın diğer hak sahiplerine devredileceğini belirtti.