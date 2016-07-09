Eski Türkiye güzeline kaplumbağa saldırdı!

2009 Miss Turkey dördüncü güzeli Begüm Yılmaz, Kaş tatilinde yüzerken bir deniz kaplumbağası ile karşılaştı. Paniğe kapılan kaplumbağa, Yılmaz’a saldırdı.

İki yerinden ısırdı

NTV’nin haberine göre; önceki gün denize giren Yılmaz, karşısına çıkan bir deniz kaplumbağası ile burun buruna geldi. Panik yapan kaplumbağa, genç mankenin üzerine doğru geldi. Kaplumbağa, mankenin bacağını ve baş parmağını ısırdı.

Sevgilisinin yardımıyla kaplumbağanın saldırısından kurtulan Begüm Yılmaz, "Kaplumbağa ile karşılaşınca büyük şok yaşadım. Isırınca fena canım yandı" dedi.