T24 LogoT24 Logo
Magazin

Eski Türkiye güzeline kaplumbağa saldırdı!

Miss Turkey güzeli Begüm Yılmaz'ın yüzerken karşılaştığı bir deniz kaplumbağası paniğe kapılarak Yılmaz’a saldırdı

09 Temmuz 2016 23:51

2009 Miss Turkey dördüncü güzeli Begüm Yılmaz, Kaş tatilinde yüzerken bir deniz kaplumbağası ile karşılaştı. Paniğe kapılan kaplumbağa, Yılmaz’a saldırdı.

 

İki yerinden ısırdı

 

NTV’nin haberine göre; önceki gün denize giren Yılmaz, karşısına çıkan bir deniz kaplumbağası ile burun buruna geldi. Panik yapan kaplumbağa, genç mankenin üzerine doğru geldi. Kaplumbağa, mankenin bacağını ve baş parmağını ısırdı.

Sevgilisinin yardımıyla kaplumbağanın saldırısından kurtulan Begüm Yılmaz, "Kaplumbağa ile karşılaşınca büyük şok yaşadım. Isırınca fena canım yandı" dedi.

 

 

 

ETİKETLER

Miss Turkey güzeliBegüm YılmazkaplumbağaKaştatilTürkiye güzeli

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

OPTİMAR: İmamoğlu ve Yavaş toplumun muhalefet ihtiyacını karşılamaya başladı, yeni...

Yeni bedelli askerlik ücreti belli oldu...

Merkez Bankası'ndan faiz indirimi ...

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

YSK, seçime girebilecek 15 partiyi açıkladı; Gelecek Partisi listede yok...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24