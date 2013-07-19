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Eski Türk Yıldızı pilotu intihar etti

2005-2011 yıllarında Türk Yıldızları akrobasi timinde görev yapan pilot yüzbaşı Kemal Hıdıroğlu, beylik silahıyla yaşamına son verdi

19 Temmuz 2013 04:25

Türk Yıldızları Akrobasi timinde 2005-2011 yıllarında görev yapan pilot yüzbaşı Kemal Hıdıroğlu, İzmir'deki Hava Eğitim Komutanlığı'nda intihar etti.
Hava Eğitim Komutanlığı'nın Üçkuyular semtindeki yerleşkesinde akşam saatlerinde silah sesinin duyulması üzerine yapılan araştırmada pilot yüzbaşı Kemal Hıdıroğlu'nun cansız bedenine ulaşıldı. Hıdıroğlu'nun beylik tabancasıyla intihar ettiği belirlendi. Hıdıroğlu'nun cesedi, askeri savcının incelemesinin ardından Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. 
İntihar nedeni henüz belirlenemeyen Hıdıroğlu, 1999 yılında Hava Harp Okulunu bitirmiş, F-4 keşif ve av bombardıman pilotluğu yapmış, 2005 yılında Akrotim Filo Komutanlığına katılmış ve 2011'e kadar burada görev yapmıştı. 

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