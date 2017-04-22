Manken Özge Ulusoy ile iş adamı Hacı Sabancı'nın ayrılmasının ardından Arzu Sabancı, hakkında çıkan iddialara ilişkin konuştu.

Hacı Sabancı'nın annesi Arzu Sabancı, başından beri bu ilişkiye karşı olduğuna dair söylenenlerle ilgili olarak ilişkilerinin bittiğini basından öğrendiğini, ayrılığın kendisiyle neden

ilişkilendirildiğini de anlamadığını ifade etti.

"Ayrılığa sebep gösterilmek beni üzüyor"

Posta'da yer alan habere göre Arzu Sabancı iddialara itiraz etti ve ilk kez çocuklarıyla ilgili konuştu. İşte o açıklamalar:

"Oğullarımızın sevdikleri, bizim de sevdiklerimiz olur. Onları baş tacı yaparız. İlişkilerinin bittiğini biz de sizin gibi öğrendik. İnsanlar bu konuyu benimle niye ilişkilendiriyor anlamıyorum.

"Eski Türk filmi tarzı melodram yaratmak hoşlarına gidiyor"

Genç bir kadını ailesine ve topluma karşı 'İstenmiyor' gibi göstermek, eski Türk filmleri tarzı melodram yaratmak gibi. Bu da insanların hoşuna gidiyor belli ki. Her anne gibi evlatlarının mutluluğunu ve sevdiği insanlarla beraber olmalarını en çok isteyen kişi olarak beni ayrılığa sebep göstermeleri hem beni üzüyor, hem de bunu karşı tarafa yapılmış rencide edici bir saygısızlık olarak görüyorum.

Yetişkin insanlar kendi ilişkilerini yaşarlar ve kendi kararlarını verirler. Biz anne babalar sadece onların mutlu olmalarını, sevdikleri kişilerle bir ömür geçirmelerini dileriz."