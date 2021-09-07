Eski Turizm Bakanı Yücel: Gelirde beklentileri yükselterek zaman kazanmak istemişler; insanları kandırmaya yönelik bir propaganda uyguluyorlar

Eski Turizm Bakanı Bahattin Yücel, 2021 yılında Türkiye'ye gelen yabancı turist ve turizm gelirlerinin hedeflenenin çok gerisinde kaldığını belirtti ve "Beklentileri yükselterek zaman kazanmak istemişler. Yani tamamen insanları kandırmaya yönelik bir propaganda uyguluyorlar, o yüzden de başarı sağlayamıyorlar" dedi.

Turizm Bakanlığı yetkilileri mart ayında, 2021 yılı yabancı turist hedefini 34 milyon, turizm geliri hedefini ise 23 milyar dolar olarak açıklamıştı.

Hedef 23 milyar dolar ama 6 ayda 5.5 milyar dolar geldi

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın yayınladığı Sınır İstatistikleri Aylık Bülteni'ne göre ilk 7 ayda Türkiye'yi ziyaret eden toplam ziyaretçi sayısı 11 milyon 918 bin 979 olarak açıklandı. 2021 yılı Ocak-Haziran dönemi turizm geliri ise 5 milyar 455 milyon dolar olarak belirtildi.

Yücel, turizmde hedeflenen ve gerçekte olan rakamlar arasındaki farkı ANKA Haber Ajansı'na değerlendirdi. Yücel şöyle konuştu:

"Beklentileri yükselterek zaman kazanmak istemişler"

"Bana kalırsa varsayımların tamamı yanlış. Çünkü ne dünyadaki gelişmeleri ne Türkiye’deki salgınla mücadele yöntemlerini sağlıklı bir biçimde değerlendirip ona göre bir varsayımda bulunmamışlar. Burada ortaya çıkan en büyük eksiklik o. Beklentileri yükseltmek, beklentileri yükselterek de zaman kazanmak istemişler. Bekledikleri konu da şuydu, bazı ülkeler Türkiye’ye çok ağır kısıtlamalar uyguladılar. Türkiye’yi, gidilmesi en fazla sakıncalı ülkeler arasında gördüler. Bunun zamanla biraz gevşetilebileceğini, hatta bunun biraz da siyasal olduğu varsayımlarıyla hareket ettiler. Bunların hiçbiri doğru değildi çünkü Türkiye, özellikle İngiltere tarafından -buna daha sonra Almanya’da katıldı- hasta ve hasta sayılarıyla ilgili sağlıklı bilgi vermemekle suçlandı. Bu konu bizim kamuoyumuza pek fazla yansıtılmadı ama bu sebeplerle Türkiye’nin Kırmızı Bülten kapsamında olması süreç olarak uzatıldı. Özetle, kötü yönetim ve kötü yönetişim. Bence temel nedeni buydu. Çünkü yüzde 50 ölçüsünde tahminlerde sapma, öyle kabul edilebilir bir sapma değil."

"İşletmeciler ellerindeki cruise gemilerini dönüştürüyor, yük gemisi yapıyorlar"

"2020 Şubat’ından itibaren Sayın Ersoy, her ay dört tane büyük cruise gemisinin Galataport’a geleceğini ve açılacağını söyledi. Şimdi 2021 yılı neredeyse bitti ama Galataport hala kapalı. Daha da ilginci bu demeçler verildiği sırada, dünyadaki büyük cruise gemi işletmecileri ellerindeki gemileri dönüştürüyorlardı. Yük gemisi yapıyorlar, önemli bölümünü de söktüler. Bunlar dünyadaki gelişmelerden o kadar habersizler ki, gemiler Aliağa bölgesindeki tersanelerde söküldü. Gitseler oraya, orada hala o gemilerden çıkma bir sürü ürünü görürler. Dünyadan haberleri olmadığı için, bu tür beklentilerle insanları oyaladılar. Bu sene için de aynı şeyi söylediler. Galataport açılmadı, açılmayacak da. Çünkü talep de yok. Galataport’u bir alışveriş merkezine çevirecekler, ayrıca İstanbul’un siluetini de mahvettiler. Tarihe bağlı olmakla son derece övünürler bu arkadaşlarımız ama icraatları çok terstir. O bölgedeki Nüzhetiye Cami ve onun yanında bir misafir köşkü vardır, onun önü kapandı. Daha da önemlisi, Abdülhamit’in 30. saltanat yıl dönümünde İstanbul’a armağan ettiği bir saat kulesi vardır; onu da örttüler, kayboldu gitti. Yani tamamen insanları kandırmaya yönelik bir propaganda uyguluyorlar, o yüzden de başarı sağlayamıyorlar."

Türkiye'yi 2019 yılında ziyaret eden yabancı turist sayısının yaklaşık 52 milyon ve turizm gelirinin yaklaşık 34 milyar dolar olarak tespit edilmesini ve bakanlık yetkililerinin bu durumu "turizmde rekor" olarak kamuoyuna yansıtmalarını değerlendiren Yücel şöyle konuştu:

"İnsanların günübirlik gelmelerini turizm başarısı gibi sunmak doğru değil"

"O gelen 51 milyon turistin kaç tanesi günübirlik gelmiş, kaç tanesi Gürcistan'dan alışveriş amacıyla gelmiş bir onlara bakmamız lazım. Bulgaristan'dan Edirne pazarına alışveriş yapmak için gelen günübirlikçiler var. 2019 sayıları içerisinde Edirne'ye 2,5 milyon turist geldiği söyleniyor. Bu 2,5 milyon turistin 250 bini Edirne'de konakladıysa, bizim bakanlığın yayınladığı sayılara hak verelim. Türkiye'ye yabancı girişiyle, turizm amaçlı girişler arasındaki farkı görmek lazım. Bakan bir profesyoneldir, bunu bilir ama kamuoyuna biraz başarı hikayesi yaratmak için bu tür yanıltıcı rakamlara sığınıyorlar. 2019 yılı çok parlak bir yıl olarak geçti, yüksek ciro yapıldı ama 51 milyon turist, söylendiği gibi 35-40 milyar dolarlık bir döviz geliri olduğuna asla inanmıyorum. Başka fasıllardan gelmiştir, o şekilde örtmüşlerdir. İnsanların günübirlik gelmeleri, alışveriş yapmaları ayrı bir şey; bunu bir turizm başarısı gibi sunmak bence doğru değil."

Yücel sözlerine şöyle devam etti:

"Turizm Bakanı, bence gördüğümüz en başarısız turizm bakanı"

"Turizm tek başına bir endüstri değil. Turizm aslında sizin ülkedeki genel yaşam biçiminizin, kültürel alışkanlıklarınızın, tüketim alışkanlıklarının başkalarıyla paylaşılması demektir. O yüzden ülkedeki her türlü siyasal, sosyal, çevreye doğaya karşı alınan tutumlar ve tavırlar da turizmi etkiler. Şimdi siz bunların herhangi birinde eksiklik yaparak turizmi diğerlerinden soyutlayıp ayrı bir bölgede dikey bir yönetim modeliyle büyütemezsiniz. O yüzden bizim en büyük hatamız da oradan kaynaklanıyor. Belki uzmanların bu görevlere getirilmesi çok doğru bir şeydir ama demokratik parlamenter sistemde bir denetim mekanizması vardır. Evvela parlamento denetler, ben fiilen parlamentonun denetim yapabildiğine inanmıyorum. O yüzden tamamen Sayın Cumhurbaşkanı’nın kendi verdiği kararlarla yönettiği bir sistem bu. Denetim olmadığı için ve daha çok günübirlik kararlarla bu iş yönetilmeye kalkıldığı için bence çok başarılı olunmuyor. Yoksa insanlar kendi alanlarında başarısız diyemeyiz. Mesela Turizm Bakanı da kendi alanında başarılıydı ama bence gördüğümüz en başarısız turizm bakanı." (ANKA)