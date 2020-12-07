Eski Turizm Bakanı İrfan Gürpınar Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

Eski Turizm Bakanı ve eski CHP Milletvekili İrfan Gürpınar Koroanvirüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Ankara Angora Evleri’nde ikamet eden 77 yaşındaki eski bakan İrfan Gürpınar’ın yaklaşık iki hafta önce yapılan Covid-19 testi pozitif çıktı. Durumu ağırlaşan ve yoğun bakımda entübe edilerek tedaviye alınan Gürpınar, bugün hayatını kaybetti.

Gürpınar’ın vefat haberini site yöneticisi Mehmet Kemal Ünsal açıkladı.

Gürpınar yarın Abdurrahman Karamanlıoğlu Cami’inde kılınacak öğle namazından sonra Gölbaşı Mezarlığı’nda toprağa verilecek.