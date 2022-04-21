Eski Turizm Bakanı İlhan Evliyaoğlu yaşamını yitirdi

Eski Turizm bakanlarından İlhan Evliyaoğlu yaşamını yitirdi.

Evliyaoğlu’nun cenazesi Ankara Karşıyaka Ahmet Efendi Camii’nde kılınacak öğle namazından sonra Karşıyaka Mezarlığı’nda toprağa verildi.

İlhan Evliyaoğlu kimdir?

30 Nisan 1929'da Sungurlu'da doğan İlhan Evliyaoğlu 1950 yılında Galatasaray Lisesi'ni, 1954'te de Siyasal Bilgiler Fakültesi'ni bitirdi.

Maliye Bakanlığına girerek, maliye müfettişliği yaptıktan sonra Devlet Yatırım Bankası Genel Müdür Muavini ve Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yaptı. 1961'de gittiği Amerika'da 1 yıl kaldı ve İktisadi Kalkınma Enstitüsünü bitirdi.

İlhan Evliyaoğlu yurda döndükten sonra, Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı Genel Sekreterliği, Turizm Bankası Genel Müdürlüğü ve Yönetim Kurulu başkanlığı, Turizm ve Tanıtma Bakanlığı Müsteşarlığı, Sadi Irmak Hükümetinde Turizm ve Tanıtma Bakanlığı (1974-1975), Merkez Bankası Banka Meclisi Üyeliği, Şekerbank Genel Müdürlüğü, Bülent Ulusu Hükümetinde Turizm ve Tanıtma Bakanlığı (1980-1983), T. Garanti Bankası Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Murahhas Üyeliği (1984-1988), Nurol Holding Yönetim Kurulu Üyeliği ve Nurol Menkul Değerler Yönetim Kurulu Başkanlığı (1988-1991), T. İş Bankası A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığı (1992-1996), T. Sınai Kalkınma Bankası Yönetim Kurulu Başkanlığı (1996-2002), Dedeman Holding A.Ş. Başkan Vekilliği (2002-2006) görevlerinde bulundu. İlhan Evliyaoğllu bu görevlerinin yanı sıra, Ankara İktisadi Ticari İlimler Akademisinde (1975-1980) ve Siyasal Bilgiler Fakültesinde (1981-1993) öğretim görevlisi olarak dersler verdi. Yurt içi ve yurt dışında birçok seminerlere katıldı, Atatürk Kültür Dil ve Tarih Yüksek Kurumu, Cumhurbaşkanlığı Kültür Merkezi Milli Komitesi gibi benzeri birçok kuruluşta yönetim kurulu üyesi olarak çalıştı.