Eski Turgutreis Belediye Başkanı tutuklandı

T24 - Bodrum'un Turgutreis beldesinde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan ve aralarında beldenin eski belediye başkanının da bulunduğu 6 kişi daha tutuklandı.



Muğla Jandarma Komutanlığınca, Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığının koordinatörlüğünde geçen yılın eylül ayından itibaren sürdürülen çalışmalar sonucunda, 4 Haziranda Muğla kent merkezi, Bodrum ve Milas ilçeleri ile İzmir'de 51 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda gözaltına alınan ve aralarında eski Turgutreis belediye başkanı Ali Server Yazgan'ın da bulunduğu 6 kişi, ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi.



''İhaleye fesat karıştırma, İmar Kanunu'na muhalefet, zimmet, rüşvet, nitelikli dolandırıcılık, haksız mal edinmek ve kaçırma'' suçlarından mahkemeye çıkarılan 6 kişi, tutuklanarak cezaevine gönderildi.



Operasyon kapsamında daha önce gözaltına alınan 43 kişiden 39'u tutuklanmış 4'ü serbest bırakılmıştı. Böylece tutuklananların sayısı 45'e yükseldi.



Muğla Valiliği, soruşturma sürecinde, soruşturmaya ilişkin Turgutreis Belediye Başkanlığına ait 2000-2009 yıllarını kapsayan birtakım ihale ve imar dosyalarına el konularak bilirkişilerce inceleme yapıldığını, bazı bilgisayarlara el konularak ekspertiz raporları düzenlendiğini açıklamıştı.



