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15 Temmuz Darbe Girişimi

Eski tümgeneral Mehmet Dişli: 15 Temmuz'da Genelkurmay Başkanı'na sekreterlik yaptım

"Darbe girişimine katılması için, Akar'a baskı yapmadım"

11 Ağustos 2017 19:12

15 Temmuz darbe girişiminin yönetildiği merkez olan Akıncı Üssü davasında konuşan eski tümgeneral Mehmet Dişli, 15 Temmuz gecesi Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar gibi silah tehdidi ile üsse götürüldüğünü savundu ve "Hulusi Akar'a sekreterlik yaptım" dedi.

15 Temmuz darbe girişiminin komuta merkezi olan Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 486 sanık hakkında açılan dava görülmeye devam ediliyor. Dava darbe girişiminin kritik isimlerinden AK Parti Milletvekili Şaban Dişli'nin kardeşi eski Genelkurmay Başkanlığı Stratejik Dönüşüm Dairesi Bakanı eski tümgeneral Mehmet Dişli savunma yaptı. 

"Genelkurmay Başkanı'na baskı yapmadım"

Dişli, savunmasında suçlamaları kabul etmediğini belirterek, "Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar ile aynı akıbete uğrayıp, silah tehdidi ile Akıncı'ya götürüldüm. Burada Genelkurmay Başkanı'na sekreterlik yaptım. Ne kimseye aracılık yaptım ne de Genelkurmay Başkanı'na darbe girişimine katılması için baskı yaptım" dedi.

"Akar, yanlış anlamış olabilir"

Sayın Genelkurmay Başkanı ile olayların başından sonuna kadar beraberdik. Akıncı'dan Çankaya'ya kadar gidene kadar yaşanan olayların pusu içinde beni yanlış anlamış olabilir. Geçen süre içinde beni daha sağlıklı bir şekilde değerlendireceğine inanıyorum"  dedi. 

"Orgeneral Akar, Dişli'ye izin verdi"

Öte yandan 31 Temmuz'da, darbe girişimi sırasında Kara Havacılık Komutanlığı'ndaki eylemlere ilişkin sanıkların dinlendiği davada Akar ve Dişli'yi Akıncı Üssü'ne götüren eski Pilot Albay Uğur Kapan, yaşananları şu sözlerle anlatmıştı: 

"Uçuş yasağı nedeniyle helikopteri kaldırması halinde F16'larca vurulabileceğimizi komutana bildirdim. Orgeneral Akar, helikoptere ateş edilmemesi için telefon görüşmesi yaptı, bunun akabinde kalkmaya hazırlandık.

Bu sırada eski tümgeneral Mehmet Dişli'nin helikoptere gelerek binmek için müsaade istediğini ben teknisyenimden öğrendim. Teknisyenim, Orgeneral Akar'ın Dişli'ye izin vererek, helikoptere aldığını ve yan yana oturduklarını bana söyledi."

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mehmet dişliFETÖAkıncı ÜssüGenel Kurmay BaşkanıHulusi Akar

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