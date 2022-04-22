Eski TÜİK Başkanı Aydemir: Gayrimenkulleri ve toprağı satarak para bulmaya çalışıyorlar

Eski TÜİK Başkanı Birol Aydemir, Erdoğan'ın kararıyla gayrimenkulleri yurtdışında pazarlayan emlakçılara devlet desteği sağlanmasını skandal olarak eleştirerek, "Gayrimenkulleri ve toprağı satarak para bulmaya çalışıyorlar” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kararıyla gayrimenkulleri yurtdışında pazarlayan emlakçılara devlet desteği sağlanacak. Resmi Gazete’de önceki gün yayımlanan kararla birlikte gayrimenkul sektörü, ‘hizmet ihracatı’ kapsamına alındı. Böylece Ticaret Bakanlığı tarafından yabancılara gayrimenkul satışı için reklam yapacak emlakçılara teşvik ve destek verilecek.

Karara göre, gayrimenkulleri yurtdışında pazarlayıp satan şirketlere tescil edilmiş markalarının yurtdışında tescili ve korunması için bu giderlerinin yüzde 50’si oranında, yıllık en fazla 600 bin TL tutarında destek verilecek.

1.8 milyon liraya kadar reklam desteği

BirGün'den Mustafa Kömüş'ün haberine göre, karara göre 1,8 milyon liraya kadar reklam desteği sağlanacak, işletme açan emlakçılar ise 3,6 milyon TL’ye kadar destek alabilecek. Fuarlara ve etkinliklere katılım için etkinlik başına 300 bin TL’ye kadar destek sağlanacak. Film ve dizilerde ürün yerleştirme için yıllık en fazla 600 bin TL verilecek. Sanal fuar organizasyon desteği faaliyet başına 600 bin TL olacak. Yarışma ve etkinlik desteği ise etkinlik başına 1,2 milyon TL.

“30 yıllık bürokratlığımda böyle teşvikle karşılaşmadım"

Eski TÜİK Başkanı Birol Aydemir’e göre, söz konusu karar skandal niteliğinde. “Bu teşvik değil başka bir şey” diyen Aydemir, yabancılara sadece geçen yıl 58 bin 576 konut satıldığına dikkat çekerek, “30 yıllık bürokratlığımda böyle teşvikle karşılaşmadım. Fuara katılmak için bile 300 bin TL destek veriliyor. Bu yılın ilk üç ayında yabancılara satılan konut, 2013 yılından daha fazla. Rekora gidiliyor. Niye biliyor musunuz? Büyüme sağlanacak, enflasyon düşecek, kur artacak, cari açık azalacak, faiz sebep, enflasyon sonuç masalları... Bunu ispatlamak için bir sürü şey yaptılar. Gayrimenkulleri ve toprağı satarak para bulmaya çalışıyorlar” ifadelerini kullandı.

Eski TÜİK Başkanı, “Dünyada 250 bin dolara vatandaşlık veren başka bir ülke bulabilecek misiniz?” diye sordu ve ekledi: “Ülkeyi bu hale getirdiler. Bu kadar cömert bir teşvik görmedim. Bunun nedeni ise ekonomik modellerinin işlemesini sağlamak.”

Konut satışında rekor

Ülke genelinde konut fiyatları yıllık yüzde 100’e yakın artışla rekor kırarken uzmanlara göre bunun bir nedeni de yabancılara konut satışı. 2018’de alınan bir kararla yabancılara vatandaşlık için ev alınımda öngörülen bedel 1 milyon dolardan 250 bin dolara indirildi. Değişiklikle birlikte TL’nin döviz karşısındaki değer kaybı, yabancıların ev alımında rekorlar getirdi. Türkiye’de yabancılara martta satılan konut satış adedi, yıllık bazda yüzde 31 arttı. Bu durumun kiralar ve ev fiyatlar üzerinde de baskı oluşturması üzerine iktidar partisi, Türk vatandaşlığına başvuru şartında alınacak gayrimenkul değerinin 250 bin dolardan 400 bin dolara yükseltileceği açıklamıştı.