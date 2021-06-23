Eski TÜGVA Gaziantep il temsilcisi Mahmut Burak Kızılelma, AKP’li belediye başkanının baş danışmanı oldu

AKP’li Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül’ün baş danışmanlığına Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan’ın yönetiminde yer aldığı TÜGVA’nın (Türkiye Gençlik Vakfı) bir dönem Gaziantep il temsilciliğini yapan Mahmut Burak Kızılelma getirildi.

Kızılelma, 2018 yılı genel seçimlerinde AKP milletvekili adayı da olmuştu.

Cumhuriyet’ten Hazal Ocak’ın haberine göre, Kızılelma temsilcilik yaptığı sırada 2017 yılının aralık ayında Şahinbey Belediyesi’ne memur olarak atanmış ve bu atama CHP ile AKP arasında krize neden olmuştu. CHP’li meclis üyesi Uğur Kalkan’ın “Her talep edeni ve TÜGVA Yüksek İstişare heyetinde veya farklı yerde tanıdığı olan herkesi memur olarak atayacak mısınız” eleştirisine AKP’li Şahinbey Belediyesi Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, “Kurumun takdiri. Kanunsuz bir işlem söz konusu değil” açıklamasıyla yanıt vermişti. Atamadan 5 ay sonra Kızılelma memurluktan istifa ederek 2018 genel seçimlerinde AKP’den Gaziantep milletvekili aday olmuştu.

1990 doğumlu Kızılelma’nın paylaşılan özgeçmişinde “Şanlıurfa’da doğduğu, lisenin ardından AKP teşkilatının mahalli çalışmalarından sandık müşahitliğine kadar tüm seçimlerde görev aldığı ve 2015 yılında TÜGVA Gaziantep kurucu il başkanlığı görevine atandığı” belirtildi. Kızılelma şimdi de AKP’li Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül’ün baş danışmanlığına getirildi.