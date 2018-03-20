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15 Temmuz Darbe Girişimi

Eski Tuğgeneral Bekir Koçak'a ağırlaştırılmış müebbet

55. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'na bağlı askerlerin 15 Temmuz darbe girişimi sırasındaki faaliyetlerine ilişkin davada 6 sanığa müebbet, 1 sanığa ise 2 yıl hapis cezası verildi

20 Mart 2018 21:12

15 Temmuz darbe girişimi sırasında, destek amacıyla İstanbul'a gitmek için 55. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'ndan çıkma hazırlığı yaptıkları iddiasıyla yargılanan, TSK'den ihraç edilen 55. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Bekir Koçak'a ağırlaştırılmış müebbet, 6 sanığa müebbet, 1 sanığa ise 2 yıl hapis cezası verildi.

Kırklareli 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, Bekir Koçak'ın da aralarında bulunduğu 8 tutuklu sanık hazır bulundu. Mahkeme Başkanı Vahdet Yeltepe, sanıklar hakkındaki kararı açıkladı.

Yeltepe, "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan Koçak'a ağırlaştırılmış müebbet cezası verildiğini, "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan Murat Erdoğan, Efendi Haspolat, Şeref Taş, İlker Birel, Gökhan Bayniş, Dahi İbrahim Bilgiçataç'a ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildiğini, yargılama sürecindeki iyi hallerinden indirim uygulanarak cezanın müebbet hapis cezasına çevrildiğini açıkladı.

Yeltepe, sanıklardan Mehmet Metin Omur'un ise "emre itaatsizlik" suçundan 2 yıl hapis cezasına çarptırıldığını belirterek, sanığın tutuklulukta geçirdiği süre ve umulan faydanın hasıl olduğu gerekçesiyle tahliyesine karar verildiğini belirtti.

Sanıklar duruşmanın ardından geniş güvenlik önlemleri altında cezaevi ring araçlarına bindirildi.

 

 

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