Eski tuğgeneral Arı'ya ağırlaştırılmış ömür boyu hapis istemi

Engin ÖZMEN/EDİRNE, (DHA)- EDİRNE\'de 15 Temmuz gecesi darbe girişimine katıldıkları iddiasıyla haklarında dava açılan, aralarında 54\'üncü Mekanize Piyade Tugayı eski komutanı tuğgeneral Hidayet Arı\'nın da bulunduğu 7\'si tutuklu, 22 askerin yargılandığı davada, savcı esas hakkındaki mütalaasını açıkladı. Mütalaada, eski tuğgeneral Hidayet Arı için \'Anayasal düzeni yıkmaya teşebbüs\'ten ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istendi.

Edirne 2\'nci Ağır Ceza Mahkemesi\'ndeki duruşmaya, tutuklu sanıklar 54\'üncü Mekanize Piyade Tugayı eski komutanı Hidayet Arı, eski binbaşılar Ekrem Tekinarslan, Bülent Yılancı, eski kurmay yarbay Ramazan Altun, eski yüzbaşı Ali Soylu ve eski yarbay Kağan Kaya, eski üsteğmen İsmet Sezgin ve bazı tutuksuz sanıklarla, avukatları katıldı.

Mahkemede Cumhuriyet Savcısı Aslan Barlık, sanıklar hakkındaki mütalaasını açıkladı. Savcı Barlık, \'Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti\'ni ve yasa organını ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasına kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs\' ile \'Silahlı terör örgütü üye olmak\' suçlamalarıyla ilgili sanıklara beraat verilmesini talep etti. Savcı Barlık, darbeye teşebbüs suçunun hem bireysel hem de örgütsel olarak işlenebilen suçlardan olduğunu ifade ederek, \"Suçun örgütlü işlenmesi halinde faillerin hem örgüt üyeliği suçunu düzenleyen TCK 314. madde çerçevesinde hem de darbeye teşebbüs suçları TCK 309, 311 veya 312. maddeleri nedeniyle cezalandırılması mümkün değildir. Örgütün kurucusu, yönetici veya üyesi olan kişiler ayrıca bu sıfatlar nedeniyle cezalandırılamaz\" dedi.

HİDAYET ARI\'YA ÖMÜR BOYU HAPİS İSTEDİ

Savcılık mütalaasında, FETÖ/PDY\'nin sözde Edirne sıkıyönetim komutanı listesinde yer alan 54\'üncü Mekanize Piyade Tugay eski komutanı Hidayet Arı\'nın diğer suçlardan beraati talep edilirken, \'Anayasal düzeni yıkmaya teşebbüs\' suçundan ise ağırlaştırılmış ömür boyu hapisle cezalandırılması istendi. Diğer tutuklu sanıklar arasında yer alan eski binbaşı Ekrem Tekin Arslan, eski kurmay yarbay Ramazan Altun, eski binbaşı Bülent Yılancı, eski üsteğmen İsmet Sezgin hakkında da \'Anayasal düzeni yıkmaya teşebbüs\' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası talep edildi.

Tutuklu sanıklardan Kağan Kaya hakkında savcı Barlık, \'görevi ihmal\' suçundan 1 yıla kadar hapis, sanık Ali Soylu hakkında \'emre itaatsizliğe ısrar\' suçundan 2 yıla kadar hapis, Sinan Çamur ve Furkan Avcı hakkında \'FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak\' suçundan 10 yıla kadar hapis talep etti.

Tutuksuz yargılanan sanıklar Ayhan Atasoy, Harun Kiraz, Ali Koç, Zafer Dağdeviren, Özhan Yurdugüzel, Oğuzhan Çevik, Ercan Çırak, Oğuz Özcan, Mehmet Sağlık, Tahsin Arda Karabiber, İlhan Pekçur, Şeref Karataş ve Mustafa Gençay hakkında ise tüm suçlamalardan beraat istendi.

Hakkında ömür boyu ağırlaştırılmış hapis cezası istenen 54\'üncü Mekanize Piyade Tugay eski komutanı eski tuğgeneral Hidayet Arı, mütalaaya karşı beyanlarda bulunarak 2 kişinin ifadeleri yüzünden yargılandıklarını söyledi. Arı, şöyle dedi:

\"İddianame tamamen Alpaslan Erdoğan\'ın ne söylediğini bilmeden verdiği bilgiler dahilinde düzenlenmiş. Ne söylediği belli olmayan iki kişi yüzünden yargılanıyoruz. İstanbul\'da kalkışma oluyor, bastırması gereken ilk komutan 3 saat 10 dakika sonra açıklama yapıyor. Alpaslan Erdoğan samimi olsa ve devlet bu şahsa güvenseydi kendisi Orgeneral olurdu. Hakkındaki kanaat neyse derhal sistem dışına çıkartılmıştır. Devletin güvenmediği kişiye mahkeme olarak güveniyor ve iddianame tanzim ediliyor. 15 Temmuz akşamı emir komuta zincirinin dışına çıkmadım. Kanunsuz emir almadım ve kanunsuz emir vermedim. O gün yanlış anlaşılmış olabilirim. Hata yapılmış olabilir. Ama darbeye kalkışma, destek verme ya da darbe için hareket etmiş değilim. Ben masumum. Arkadaşlarım da benim emirlerimi uyguladılar. Onlar da masum. Keşke öyle bir şey olsa bütün suçları ben alsam.\"

Tutuklu sanıklardan eski binbaşı Ekrem Tekinarslan da suçlamaları kabul etmediğini belirterek, \"Atılı suçlamaları tekrar kabul etmiyorum. Çağırdığınız tanıkların tekrar dinlenmesini talep ediyorum. Genelkurmay’dan 54\'üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı\'ndan darbeye katılan araç ve personelin kim olduğunun öğrenilmesini istiyorum. Çünkü biz onların içinde yokuz. Benim ilettiğim talimat gereği görevini yapanlar beraat ediyor. Beraat eden sanıklarla benim kastım arasında bir fark yoktur. Bu işin sonunda Yargıtay da var, AİHM var. AİHM\'e güveniyorum\" dedi.

Savcılık mütalaasına yönelik beyanların ardından, sanık avukatlarının savunma için süre istemesi üzerine Edirne 2\'nci Ağır Ceza Mahkemesi Heyeti, duruşmayı erteledi.