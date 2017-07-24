Eski Tuğgeneral Adnan Arslan tahliye edildi

FETÖ davasında tutuklanan eski Tokat Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Adnan Arslan'ın davası bugün görüldü. Tutuklu olarak yargılanan Arslan'ın tahliye edilmesine karar verildi.

Tokat’da 15 Temmuz darbe girişimiyle ilgili davada tutuklanan eski Tokat Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Adnan Arslan, bugün görülen duruşmada tahliye edildi.

15 Temmuz darbe girişiminin ardından tatil için gittiği Antalya’da gözaltına alınan Adnan Arslan, 18 Temmuz 2016’da tutuklanmıştı. görevinden ihraç edilen Arslan hakkında “Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme” suçlamasıyla dava açılmıştı.

Tokat 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın duruşması bugün yapıldı. Fetullah Gülen cemaatiyle bağı olmadığını savunan Arslan, tahliye edilmesini istedi. Mahkeme heyeti, ifadeler ve kanıt durumunu dikkate alarak bu talebi kabul etti ve tahliye kararı verdi.

Arslan, 1 yılı aşan tutukluluğunun ardından kaldığı Çamlıbel Cezaevi’nden akşam saatlerinde tahliye edildi. Arslan’ı cezaevi çıkışında ailesi ve yakınları alkışlarla karşıladı. Cezaevi çıkışında konuşan Adnan Arslan davanın devam ettiğini ve adalete güvendiğini söyledi.

Davanın bir sonraki duruşması, 27 Eylül’de görülecek.