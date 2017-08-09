Eski tuğamiral Ömer Faruk Harmancık: Genelkurmay Başkanı'nın zorla tutulduğunu görmedim

15 Temmuz Darbe girişiminin komuta merkezi olan Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 486 sanık hakkında açılan davada, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'a darbe bildirisini imzalatmaya çalıştığı iddia edilen eski İstanbul Kuzey Deniz Saha Komutanı Tuğamiral Ömer Faruk Harmancık'ın çapraz sorgusu yapıldı.

Sanık Harmancık, "Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ın Akıncı Üssü'nde zorla tutulduğunu görmedim" dedi.

Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nce, Sincan Cezaevi'ndeki duruşma salonunda bugün 7'nci celsesi görülen davaya tutuklu ve tutuksuz sanıklar, taraf avukatlarıyla müştekiler katıldı. Bir öncesi celsede savunmasını tamamlayan sanık Ömer Faruk Harmancık'ın çapraz sorgusuna geçildi.

"Akıncı Üssü'ne uçmak için gittim"

Harmancık, çapraz sorgusunda Akıncı Üssü'ne kurye uçağıyla İstanbul'a uçmak için gittiğini söyledi. Darbe girişimini öğrendikten sonra Genelkurmay Başkanı ve kuvvet komutanlarının Akıncı Üssü'ne geldiklerini öğrendiğini iddia eden Harmancık, "Darbe girişimini öğrendikten sonra kendime çıkardığım vazife, Genelkurmay başkanı ve Deniz Kuvvetleri Komutanını orada beklemek ve 'efendim ne oluyor ne yapıyoruz' diye sormaktı. Bunun dışında kimseye emir vermek gibi bir vazifem yoktu" dedi.

"Tehdit edildiği bir pozisyon yoktu"



Genelkurmay Başkanı'nın bulunduğu odaya nasıl gittiği sorulan Harmancık, "Makamındayken hangi şartlarda yanına gittiysem, Akıncı Üssü'nde bulunduğu odaya da aynı şartlarda gittim. Tehdit edildiği bir pozisyon yoktu. Etrafında kendini tehdit eden silahlı kişiler yoktu. Ben Genelkurmay Başkanının zorla tutulduğunu görmedim" diye konuştu.

İtirafçı SAT komandosu kabul etmedi

Mahkeme Başkanı Selfet Giray, sanık Harmancık'a darbe girişiminin ardından Edirne'den Yunanistan'a kaçmak isterken, yakalanan 3 kişiden biri olan SAT Komandosu Astsubay Başçavuş Mustafa Özel'in kendisiyle ilgili verdiği ifadeleri hatırlattı. Harmancık, Özel'in ifade ettiği gibi İstanbul Çengelköy'de yapılan toplantılara katılmadığını söyledi. Bunun üzerine Mahkeme Başkanı Giray, davanın tutuklu sanığı SAT eski Komandosu Özel'e söz verdi. Özel, Mahkeme Başkanı'na "Çengelköy'de bir evde toplantı olduğunu ve katılanları söylediniz. Ömer Faruk Harmancık böyle bir toplantıya katılmadığını söyledi. Ne diyeceksiniz?" sorusunu yöneltti. Sanık Özel, "3 ay sistematik bir işkenceye maruz kaldım. İşkence altında verdiğim bu ifadeyi kabul etmiyorum" dedi.



Mahkeme Başkanı Giray, sanık Özel'e polise ve savcılığa verdiği ifadeleri değil, mahkemeye verdiği ifadeyi hatırlattı.

Giray, "16 Mayıs'ta yakalandınız. Mahkemeye başvurup yakalandığınız kişilerin yanında ifade vermek istemediğinizi ve önemli bazı hususları anlatacağını söylediniz. SEGBİS aracılığıyla ifadenizi aldık. O ifadenizde baskı altında olduğunuzu mahkemeye söylemediniz. Tek başına huzurda baskı altında olduğunuzu düşünüyorsunuz ama burada tüm sanıkların yanında baskı altında değil misiniz?" diye sordu. Özel, "Şu anda da çekiniyorum. O gün verdiğimi ifade nedeniyle de başıma bir şey gelmesinden çekiniyorum. O gün verdiğim ifadeyi de sağlıklı bir şekilde vermedim. Bunları savunmamı yaparken söyleyeceğim, başka bir şey söyleyemeyeceğim" dedi.