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Eski TÜBİTAK çalışanlarına operasyon: 3 gözaltı

Selda Hatun TAN/İZMİT (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ'de, FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında eski TÜBİTAK çalışanlarına yönelik operasyonda 3 şüpheli üst düzey mühendis gözaltına alındı

15 Ocak 2019 18:04

Selda Hatun TAN/İZMİT (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ\'de, FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında eski TÜBİTAK çalışanlarına yönelik operasyonda 3 şüpheli üst düzey mühendis gözaltına alındı.
Kocaeli’de Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’nün yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında eski TÜBİTAK çalışanlarına yönelik operasyon düzenlendi. Üst düzey mühendis U.S , S.Y ve bölücü terör örgütlerinin sosyal medya üzerinden propagandasını yaptıkları iddia edilen C.E sabah erken saatlerinde yapılan eş zamanlı operasyonla evlerinde gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada çok sayıda dijital materyal ele geçirildiği öğrenildi.

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