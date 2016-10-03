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Eski TÜBİTAK Başkanı Yücel Altunbaşak tutuklandı

Altunbaşak, "silahlı terör örgütüne üye olmak ve yönetmek" ve "görevi kötüye kullanmak" suçlarından yargılandığı Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesince tutuklandı

03 Ekim 2016 20:49

Eski TÜBİTAK Başkanı Yücel Altunbaşak, "silahlı terör örgütüne üye olmak ve yönetmek" ve "görevi kötüye kullanmak" suçlarından yargılandığı Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesince tutuklandı.

Mahkemenin, hakkında çıkardığı tutuklama kararının ardından gözaltına alınan Altunbaşak, polis eşliğinde adliyeye getirildi.

Mahkemeye çıkarılan Altunbaşak, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesi; eski TÜBİTAK Başkanı Altunbaşak, eski Başkan Yardımcısı ve BİLGEM Başkanı Hasan Palaz, Türkiye Sanayi Sevk ve İdare Enstitüsü eski Müdürü Prof. Dr. Osman Kulak ve Marmara Araştırma Merkezi (MAM) eski Başkanı Prof. Dr. Murat Aydın'ı yargılıyor.

İddianamede, 17-25 Aralık operasyonlarının ardından göreve gelen Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık'ın 31 Aralık 2013 tarihli "Bakanlıktan izinsiz işe alımı" yasaklayan genelge yayımladığı, bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlara personel alımını durdurma talimatı verdiği, sanıkların buna rağmen "145 Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesini" işe aldıkları kaydediliyor.

İşe başlayanların sözleşmelerinin daha sonra "vasıfsız oldukları ve genelgeye aykırı işe alındıkları" gerekçesiyle feshedildiği belirtilen iddianamede, sanıkların "silahlı terör örgütüne üye olmak ve yönetmek" ve "görevi kötüye kullanmak" suçlarından cezalandırılmaları talep ediliyor.

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