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Yaşam

Eski TÜBA Başkanı Prof. Dr. Yücel Kanpolat toprağa verildi

Yücel'in cenazesi, Kocatepe Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Gölbaşı Mezarlığı'na defnedildi

20 Eylül 2016 16:23

Eski Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) Başkanı ve Ankara Üniversitesi Nöroşirurji Ana Bilim Dalı emekli öğretim üyesi Prof. Dr. Yücel  Kanpolat Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesinde düzenlenen törenin ardından Gölbaşı Mezarlığı'na defnedildi.

Prof. Dr. Kanpolat için saat 10.30'da, Ankara Üniversitesi Tıp  Fakültesinde tören yapıldı. Kanpolat'ın cenazesi, Kocatepe Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Gölbaşı Mezarlığı'na defnedildi.

Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erkan İbiş, yaptığı açıklamada,  Kanpolat'ın Türk ve dünya beyin cerrahisinin önde gelen isimlerinden biri  olduğunu kaydetti.

Kanpolat'ın yaptığı çalışmaların ve topluma kazandırdığı değerlerin bilim camiasınca her daim anılacağına inandığını ifade eden İbiş,  Kanpolat'ın ailesi ve Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi camiasına başsağlığı  diledi.

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