Eski TÜBA Başkanı Prof. Dr. Yücel Kanpolat toprağa verildi

Eski Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) Başkanı ve Ankara Üniversitesi Nöroşirurji Ana Bilim Dalı emekli öğretim üyesi Prof. Dr. Yücel Kanpolat Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesinde düzenlenen törenin ardından Gölbaşı Mezarlığı'na defnedildi.

Prof. Dr. Kanpolat için saat 10.30'da, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesinde tören yapıldı. Kanpolat'ın cenazesi, Kocatepe Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Gölbaşı Mezarlığı'na defnedildi.

Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erkan İbiş, yaptığı açıklamada, Kanpolat'ın Türk ve dünya beyin cerrahisinin önde gelen isimlerinden biri olduğunu kaydetti.

Kanpolat'ın yaptığı çalışmaların ve topluma kazandırdığı değerlerin bilim camiasınca her daim anılacağına inandığını ifade eden İbiş, Kanpolat'ın ailesi ve Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi camiasına başsağlığı diledi.