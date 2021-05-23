Eski TTB Başkanı Prof. Dr. Sinan Adıyaman: Bakan Koca topluma hesap vermeli

Eski Türk Tabipleri Birliği Başkanı Prof. Dr. Sinan Adıyaman, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın 5 ay önce BioNTech aşısının güvenilir olmadığını ima ettiğin, şimdi ise 120 milyon doz aşı için anlaşma yaptığını belirterek bu süreçte yaşanan binlerce ölüm için hesap vermesi gerektiğini söyledi.

Koca, Prof. Uğur Şahin’in CEO’su olduğu BioNTech firmasınca üretilen aşıdan 120 milyon doz geleceğini belirterek, “Haziranda 20 yaş üstü herkes aşılanacak. Türkiye’nin aşı sorunu bitmiştir” dedi. Bakan Koca, uzmanların tüm uyarılarına karşın uzun süre Koronavirüs aşısını çeşitlendirmemiş ve ülkeye yalnızca Çin’in Sinovac aşısını getirmeye çalışmıştı. Koca, geçen aralık ayında yaptığı açıklamada da BioNTech aşısını güvenilir bulmadığını ima ederek şu ifadeleri kullanmıştı:

“AstraZeneca aşı vermek istiyor. Almaktan yana olmadım. Bekletiyorum. Vatandaşıma, ‘Yüzde yüz güvenebilirsiniz. Ben de yaptırmak istiyorum’ diyebileceğim bir aşı olma noktasında, daha emin değil dünya. Uzun vadeli bağışıklık sonuçlarını bilmiyoruz. Yalnızca AstraZeneca için değil BioNTech için de söylüyorum. Bunlar ‘mRNA’ aşısı. Yani genetik yollarla elde edilen aşılar. Erken dönemde başarı ortaya koymuş olabilirler. Ama orta ve uzun vadeli sonuçlarını dünya bilmiyor.”

Öte yandan Pfizer/BioNTech aşısı, dünyada onay alan ilk Covid-19 aşısıydı.

"Koca’nın o dönem yaptığı açıklamaların hiçbir bilimsel karşılığı yoktu"

Birgün'den İsmail Arı'nın haberine göre, Türk Tabipleri Birliği (TTB) Pandemi Çalışma Grubu Üyesi Prof. Dr. Sinan Adıyaman, yaptığı açıklamada, “Koca’nın BioNTech aşısını getirmediği süreçte yüz binlerce insan hasta oldu ve yaklaşık 25 bin insan hayatını kaybetti. Bakan Koca topluma hesap vermeli” dedi.

“Koca, BioNTech’e karşı olduğunu aralık ayında ‘Biz güvendiğimiz yöntemle yapılan aşıları kullanacağız’ ifadeleriyle alenen itiraf etmişti” diyen Prof. Dr. Adıyaman, sözlerini şöyle sürdürdü: “TTB olarak Koca’nın bu açıklamalarını o zaman da tartışmaya açtık. ‘BioNTech yeni ve güvenilir teknolojiyle üretiliyor ve koruyuculuğu çok yüksek’ dedik. Aşının çeşitlendirilmesi gerektiğini söyledik. Koca’nın o dönem yaptığı açıklamaların hiçbir bilimsel karşılığı yoktu. Bu açıklamaları bilimsel verilere dayanmadan yaptı.

Koca’ya şu soruyu sormak lazım: ‘Uğur Şahin aşı vermek istediği zaman, bilim insanlarının ve TTB’nin bu aşının kıymetli bir aşı olduğunu söylemesine rağmen neden bu aşıları almadın?’ Koca bunu açıklamak zorunda. Halka hesap vermek zorunda. Bu soruları geçiştiremez. Altı ay önce neden almadın da şimdi alıyorsun? Bu aşı altı ay önce gelseydi on binlerce insan ölmeyecekti.”

“Kapitalist ülkeler aşıların büyük kısmına el koydu"

Aşıya erişmede tüm dünyada adaletsizlik yaşandığını belirten Halk Sağlığı Uzmanı Doç. Dr. Cavit Işık Yavuz ise şu değerlendirmeyi yaptı: “Kapitalist ülkeler deyim yerindeyse üretilen aşıların büyük kısmına el koydu. Türkiye’de aşıyla ilgili yapılan açıklamaların olumsuz etki yarattığını gördük. Sürekli ‘aşılar geldi, geliyor, bu iş bitti’ gibi açıklamalar yapıldı ve bunlar gerçekleşmeyince toplumun güveni kırıldı. Bu aşı daha önce gelseydi kısıtlamaların da faydasını daha fazla görecektik. Tehlike geçmiş değil. Bir toplumsal dayanışma ruhu yaratarak, merkezi yönetimlerle yerel yönetimlerin işbirliğini yaratan, TTB başta olmak üzere meslek örgütlerini sürece katan yeni bir dönem başlatılmalı.”

Yerli aşı

Prof. Dr. Adıyaman, “TTB olarak yerli aşının, bilimsel prosedürler izlenirse 2022’nin başından önce uygulanmasının mümkün olmadığını söylemiştik. Bu bile Bakan Koca’nın kendisinin de hekim olmasına rağmen durumdan bihaber olduğunu ortaya koyuyor” dedi.