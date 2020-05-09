T24 LogoT24 Logo
Gündem

Eski TRT spikeri Tamer Durukan, Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

CHP'li Kani Beko, Durukan'ın kaldığı huzurevinde 330 pozitif vaka olduğu iddiasını Meclis'e taşımıştı

09 Mayıs 2020 18:31

İzmir Narlıdere Huzurevi’nde kalan TRT Spikeri Tamer Durukan Koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi. CHP İzmir Milletvekili Kani Beko, Narlıdere Huzurevinde kalan 270 vatandaş ile 60 personelin testlerinin pozitif çıktığını belirterek konuyu TBMM gündemine taşımıştı.

ETİKETLER

Narlıdere Huzurevieski trt spikeriTamer DurukanKani Beko330 pozitifkani beko
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24