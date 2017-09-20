Eski tribün liderinden 'Çocuk tribünü' önerisi

Akşam yazarı ve Beşiktaş'ın eski tribün liderlerinden Alen Markaryan, statlarda 'Çocuk tribünü' açılması gerektiğini savundu.

Çocuklar için 300-500 kişilik bir tribün ayrılmasının hiçkimseye zararı olmayacağını savunan Markaryan, futbol altyapısı için bu uygulamanın çocuklara psikolojik açıdan da katkı sağlayacağına vurgu yaptı.

Alen Markaryan, konuya ilişkin onaylı Twitter hesabı üzerinden şunları yazdı:

"Statlara yıllardır çocuk tribünü yapılsın' diye diye dilimde tüy bitti,

Çok değil ha!

50 bin kişilik statları baz alınca,

Devede kulak bile değil.

Ne var yani, onlardan da bir şey kazanılmasın.

Ama kime söylüyorsun ki,

Tabir yerindeyse, biz çalıyoruz, biz oynuyoruz.

Bırakın çocuk tribününü,

23 Nisan Çocuk Bayramları'na denk gelen maçlarda

Tribünler bomboşken bile.

'6 yaşından yukarı biletsiz alamayız'cılar çıktı piyasaya

Adam şehir dışından gelmiş,

Yanında 8 yaşında çocuğu var,

"Giremez" diyorlar çocuk için.

"Yahu ne edelim şimdi!" diyecek oluyor babası,

Nafile sevdalar.

Her başarısızlıkta altyapısızlığı gündeme getirip,

Devamında fırtına geçince

Yine 'Fransız'ı oynamak,

Meşhur bizim buralarda.

Hem altyapı dediğiniz sırf tesisle de olmuyor ki;

Bu işin psikolojisi var,

Mayayı iyi vereceksin.

Havayı soluması var,

Beynin bazı şeyleri idrak etmesi var.

Anlayacağınız,

Var oğlu var yani.

Dediğim gibi,

Çocuklarımız bizim yarınlarımız.

O iki kardeşimizi maça davet etmek,

Çok güzel ve gururlanılacak bir davranış ama

YETMEZ.

Bunu toplum olarak idrak etmeliyiz önce.

Ve ben çuvaldızı seçiyorum.

42 bin kişi kapasiteli stadımız var.

200 kişilik bir çocuk tribününün kimseye zararı olmaz.

Hadi!

Top da bizim ayağımızdayken,

Davranın gayri.

Bir "İnanın çocuklar" da onlara bağırılsa fena mı olur."

Başakşehir'de çocuklara yapılan ayıp

Süper Lig'in 5'inci haftasında Başakşehir'in Trabzonspor'u konuk ettiği karşılaşmada bordo-mavili forma giyen çocukların, Başakşehir 'taraftarlarınca' formasının çıkarması sosyal medyada yoğun tepki çekmişti.