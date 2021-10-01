Eski Trabzonsporlu Daniel Sturridge, 18 ay sonra kendisine kulüp buldu

Bir dönem Trabzonspor'da forma giyen ve 18 aydır kulüpsüz olan İngiliz yıldız Daniel Sturridge, Avustralya ekibi Perth Glory ile sözleşme imzaladı.

Son olarak Trabzonspor forması giyen Daniel Sturridge, Avustralya A-League takımlarından Perth Glory'ye transfer oldu.

En son Mart 2020'de bahis oynadığı gerekçesiyle 4 ay ceza alan İngiliz yıldızın sözleşmesi Trabzonspor tarafından feshedilmişti. Golcü futbolcu yaklaşık 18 ayın ardından kendisine yeni bir kulüp buldu. Sturridge, Avustralya ekibi Perth Glory ile sözleşme imzaladı.

İngiliz Yıldız, Trabzonspor forması ile 16 maça çıkmış ve 7 gol 4 asistlik performans göstermişti.