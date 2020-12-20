Eski Trabzonsporlu Bongonda, Belçika Ligi'ne damga vurdu

Süper Lig'de Trabzonspor forması giyen Theo Bongonda, Genk formasıyla oldukça başarılı bir sezon geçiriyor. Theo Bongonda için Avrupa'nın önemli ekiplerinin devrede oldukları aktarılıyor.

Bongonda'yı 2017'nin yaz transfer döneminde sezon sonunda 3 milyon Euro'luk satın alma opsiyonuyla kiralayan Trabzonspor, oyuncunun performansını yetersiz bulmuş ve devre arasında yollar ayrılmıştı. Sonrasında bonservisinin bulunduğu Celta Vigo'dan Zulte Waregem'e kiralanan Bongonda, Belçika'da aradığı çıkışı yakaladı. Bongonda, sezon sonunda 1.8 milyon Euro bonservisle Zulte Waregem kadrosuna katıldı ve bir sezon sonra da 7 milyon Euro'ya Genk'e transfer oldu.

Bu sezon Belçika Jupiler Pro Lig'e damga vuran Bongonda; 13 maçta 11 gol, 1 asistlik performans sergilemiş durumda. Foot Mercato'ya göre İngiliz kulüpleri Bongonda'nın transferi için devredeler.