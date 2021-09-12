Eski Trabzonspor Başkanı Sadri Şener: Şenol Güneş'i görmemek için televizyonu kapatıyorum

Eski Trabzonspor Başkanı Sadri Şener, Şenol Güneş'e ilişkin olarak, "Onu görmemek için televizyonu kapatıyorum" dedi.

Dün Hürriyet ‘te yer alan “Bunu Sadri Şener bey çıkardı. (Maaş konusu) Trabzon’da onunla konuştum. Dedim ‘Sana borcum mu var?’ Yok. Ona kızdığım için bunu bilerek yapıyorlar” ifadeleri için bir açıklama yaptı.



Hürriyet'te yer alan habere göre Şener, “Ayrıldıktan sonra onunla sadece bir kez görüştüm. O da Taylan Bilgel’in cenazesinde. Onu görmemek için televizyonu kapatıyorum. Benimle böyle konuşmayı bırakın, konuşmak için bile randevu alması lazım” dedi.